Avec un indice de 48,53, le taux de criminalité est élevé en Mauritanie, y compris dans la capitale, Nouakchott. Les risques comprennent les crimes violents tels que les agressions, les viols, les vols de voiture, les enlèvements, les meurtres et les vols qualifiés, ainsi que les crimes non violents tel que le vandalisme. Le petit vol est particulièrement répandu en raison de la pauvreté que vit une grande partie de la population.

La zone frontalière avec le Mali est soumise à la criminalité, au banditisme et aux activités de nombreux groupes armés, bien que les patrouilles de sécurité s’améliorent. Néanmoins, les contrôles aux frontières font également du pays un refuge pour le trafic de drogue et d’autres activités de contrebande des cigarettes et produits alimentaires.

Le vol et le pillage des entrepôts sont susceptibles d’augmenter modérément pendant la pandémie de COVID-19, bien qu’il n’y ait eu aucun rapport de perturbations majeures et il existe des patrouilles de sécurité plus fréquentes pour appliquer le couvre-feu imposé par le gouvernement pour atténuer tout risque de l’épidémie.

Les escarmouches le long de la frontière avec le Sahara occidental sous contrôle marocain et les différends avec les pêcheurs sénégalais dans les eaux territoriales mauritaniennes sont un potentiel point d’éclair, bien qu’un conflit soit très peu probable.

Néanmoins, il existe un risque élevé de combats entre les forces de sécurité mauritaniennes et les djihadistes armés, ainsi qu’avec les trafiquants de drogue dans les provinces frontalières du Mali, en particulier les zones désertiques de Hodh al-Charqui et Hodh al-Gharbi.

la Rédaction