Le taux de positivité des tests COVID-19 à New York atteint 6%, selon le maire

Le taux de positivité des tests COVID-19 à New York est passé à 6% (en moyenne, sur 7 jours), contre 5,71% un jour plus tôt, a tweeté jeudi le maire Bill de Blasio.

Il y a eu 174 nouvelles hospitalisations et 2.739 nouveaux cas de coronavirus dans la ville, a précisé M. de Blasio. « Nous avons beaucoup de travail à faire. Evitez les voyages de vacances et les rencontres sociales. Nous devons inverser ces chiffres. Ensemble », a-t-il souligné.

« La ville de New York a été la plus touchée par la crise du COVID19. Nous avons mené ce combat pendant que les sénateurs républicains restaient les bras croisés, espérant que l’épidémie allait disparaître », a-t-il écrit dans un autre tweet.

« Nous avons besoin d’un VRAI plan de relance qui soutienne les gouvernements locaux. Toute autre mesure ne constituerait pas une véritable relance pour notre pays », a-t-il ajouté.

Mercredi après-midi, les décès dus au coronavirus ont atteint à New York 24.578 et les cas confirmés 365.758, selon The City, un projet qui suit la progression des infections confirmées et des décès liés au COVID-19 à New York, sur la base d’informations fournies par le Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York, le bureau du gouverneur, le projet de suivi du COVID et le Centre pour la science et l’ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins.

Source: Agence de presse Xinhua