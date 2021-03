Le wali du Tiris-Zemmour se réunit avec l’ambassadeur d’Allemagne

Le wali du Tiris- Zemmour, M. Isselmou Ould Sidi a tenu ce mardi à Zouerate une réunion avec l’ambassadeur d’Allemagne en Mauritanie, SE Mme Gabriela Guellil, qui effectue une visite d’information à la Société nationale industrielle et Minière (SNIM).



Au cours de la réunion, le wali a souhaité la bienvenue à la diplomate allemande, soulignant l’importance économique du Tiris-Zemmour et le rôle positif que joue la SNIM dans le développement économique du pays. Il a précisé que des milliers d’orpailleurs se trouvent actuellement dans la wilaya où prospèrent les activités de recherche et d’exploitation artisanale de l’or. M. Isselmou Ould Sidi assuré que les Mauritaniens accordent une importance particulière à l’Allemagne qu’ils considèrent comme un partenaire principal au développement du pays et l’un des principaux exportateurs avec la Chine et le Japon.



De son côté, l’ambassadeur d’Allemagne a exprimé sa joie de visiter le Tiris-Zemmour, et fait remarquer que l’Allemagne et la Mauritanie entretiennent une coopération fructueuse dans les domaines politiques et économiques, et que des sociétés allemandes et la SNIM sont liées par des accords de partenariat. Elle a noté que la ville de Zouerate attire les jeunes dont des africains à la recherche d’un emploi ou de l’or.



SE Mme Gabriela Guellil a visité les installations de la SNIM à Zouerate.

Notons par ailleurs que la visite de SE Mme Gabriela Guellil à Zouerate, proche de la frontière avec le Sahara occidental coïncide avec la suspension par le ministère marocain des Affaires étrangères de tous contacts avec l’ambassadeur allemand au Maroc suite à la position adoptée par l’Allemagne sur le Sahara Occidental. S’agit-il d’un intérêt pour la coopération avec la SNIM, d’une coïncidence ou d’une rencontre surprise?

Les jours qui viennent nous édifierons davantage sur les réels motifs de la visite de Mme Gabriela Guellil à Zouerate. Wait and see.