Leger progrès de la Mauritanie dans le Classement 2020 de la corruption

Pour 180 pays, la Mauritanie s’est positionnée à la 134ème place du classement mondial de l’indice de perception de la corruption de l’année 2020, engrangeant trois points par rapport à son de son rang en 2019.

Le pays s’est positionné dans ledit classement publié au début de l’année dernière ( janvier 2020), au 137e rang.

L’IPC est basé sur différentes enquêtes effectuées par des agences internationales pour établir un score et un classement des pays sur une échelle de corruption et de déficit de la transparence. En 2020, il s’est appuyé sur 13 enquêtes et évaluations des experts pour mesurer la corruption dan les pays étudiés.

Au niveau magrébin, le Maroc est classé 86ème mondial, la Tunisie 69ème, l’Algérie 104ème, l’Egypte 117ème et Libye 173ème, selon le dit classement 2020.

Au niveau arabe, le Royaume est classé 9ème sur 19 pays arabes. Les Emirats arabes unis (21ème) occupent la première place du classement régional, suivis du Qatar (30ème), d’Oman (49ème), de l’Arabie Saoudite (52ème), de la Jordanie (60ème), de la Tunisie, du Bahreïn et du Koweït exæquo à la 78ème place.

Au niveau mondial, le Danemark et la Nouvelle-Zélande occupent les premières places, avec un score de 88/100, suivis de la Finlande et de la Suisse avec un score de 85/100.

Essahraa