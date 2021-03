Législatives : Tebboune convoque le corps électoral

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a convoqué ce jeudi 11 mars le corps électoral en vue de la tenue des élections législatives samedi 12 juin prochain, indique un communiqué de la présidence de la République.

La même source ajoute que le chef de l’État a procédé mercredi 10 mars à la signature de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. Lors de sa dernière interview télévisée, le président avait laissé entendre que les élections locales pourraient se tenir le même jour que les législatives. L’idée semble donc avoir été abandonnée.

Dimanche, le projet d’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral et le projet d’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance 12-01 fixant le nombre de circonscriptions électorales et le celui des sièges du Parlement ont été examinés en Conseil des ministres.

Le premier projet a été adopté tandis que le second devra être enrichi avant d’être présenté de nouveau « dans les limites des délais réglementaires de la convocation du corps électoral ».

Le 18 février, le président Tebboune avait annoncé dans un discours à la nation la dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN) et la tenue d’élections législatives anticipées. Trois jours après, il a signé le décret portant dissolution de la chambre basse du Parlement.

Les dernières élections législatives en Algérie ont eu lieu en 2017, et elles ont été remportées par le FLN et le RND, les deux principaux partis de l’Alliance présidentielle qui a soutenu le président déchu Abdelaziz Bouteflika pour le 4e et 5e mandats. Ce dernier a été avorté par le Hirak populaire.

TSA