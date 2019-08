En ce jour où le président Mohamed ould Ghazouani prends la responsabilité d’assumer la plus haute charge de l’Etat, il se sentira je pense dépositaire d’une espérance.

L’élection présidentielle n’a pas vu la victoire d’une Mauritanie contre une autre, d’une idéologie contre une autre. Elle a vu la victoire d’une Mauritanie qui veut se donner les moyens d’entrer forte et unie dans le vingt unième siècles .

Le 22 juin 2019 . le peuple Mauritanien à exprimé sa volonté de changement.

Nous souhaitons avec lui de placer le quinquennat qui commence sous le signe de la dignité, de la simplicité, de la fidélité aux valeurs essentielles de notre République islamique de Mauritanie .

Et il aura comme il l’avait promis dans ces discours d’autre ambition que de rendre tous les Mauritaniens plus unis, plus égaux, et la patrie plus allante, forte de son histoire comme de ses atouts.

Mon souhait ce qu’il fasse tout pour qu’un Etat Mauritanien impartial, assumant pleinement ses missions de souveraineté et de solidarité, soit pour les citoyens le garant de leurs droits et le protecteur de leurs libertés. tout pour que notre jeune démocratie soit affermie et mieux équilibrée, par un juste partage des compétences entre l’exécutif et le législatif, ainsi que l’avait voulu feu Moctar ould Daddah , le père de notre nation .Le Président Mohamed ould Ghazouani arbitrera, fixera les grandes orientations, assurera l’unité de la Nation, préservera son indépendance. Le Gouvernement prochain conduira la politique de la Nation. Le Parlement fera la loi et contrôlera l’action gouvernementale. Telles sont les voies à suivre inchallah une fois l’installation du président Mohamed ould Ghazouani dans son fauteuil.

Il veillerai à ce qu’une justice indépendante soit dotée des moyens supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Surtout,des le début il engagerai toutes ces forces pour restaurer la cohésion , et l’unité de la et renouer le pacte républicain entre tous les mauritaniens puisque il sera le président de tous les mauritaniens sans exception. L’emploi sera sa préoccupation de tous les instants inchallah. La campagne qui s’achève a permis à notre pays de se découvrir tel qu’il est, avec ses cicatrices, ses fractures, ses inégalités, ses exclus, mais aussi avec son ardeur, sa générosité, son désir de rêver et de faire du rêve une réalité.

La Mauritanie est un jeune pays, mais elle est aussi une Nation jeune, enthousiaste, prête à libérer le meilleur d’elle-même pour peu qu’on lui montre l’horizon, et non l’étroitesse de murs clos.

Le Président Mohamed ould Abdel Aziz à marqué de son empreinte les dix ans qui viennent de s’écouler.

Je voudrais lancer un message à , tous nos compatriotes se sentent partie prenante d’un destin collectif. Je voudrais que nous fassions confiances que ces années, lourdes d’enjeux, mais ouvertes à tous les possibles, les voient devenir plus confiants, plus solidaires, plus patriotes, et en même temps plus mauritaniens car la force intérieure est toujours la source d’un élan vers l’extérieur.

Avec l’aide des hommes et des femmes de bonne volonté, conformément à l’esprit et à la lettre de nos institutions, et aussi à l’idée que nous nous faisons la mission, il serais auprès des mauritaniens , garant du bien public, en charge des intérêts supérieurs de la patrie dans le monde et de l’universalité de son message.

Souhaitons lui bonne chance …

Deme Aziz‎

source : ‎les Amis du président Mohamed ould Ghazouani (Facebook)