La direction de la campagne du candidat Biram Dah Abeid a dépêché une délégation ce mardi 9 juillet 2019 pour soutenir et assister les militants arrêtés à Lexeiba 1 (région de Gorgol ) dans le cadre de la crise post électorale et actuellement en détention à Kaédi. La délégation composée de l’honorable députée Coumba Dada Kane, maitre Ahmed Ely, Souraghata Séméga et Dah Boushab a suivi le procès devant la Cour criminelle auprès du tribunal régional du Gorgol le 11 juillet 2019 et dont le verdict n’est pas encore rendu public.

L’avocat conseil maitre Ahmed Ely a également assisté les 6 militants du village de Rindiaw (banlieue de Kaédi) condamnés à 6 mois de prison dont deux mois ferme, suite à un procès expédif. L’avocat en collaboration avec maitre Sidel Moctar Limam qui avait été commis d’office par la cour a fait appel du jugement.

En plus de l’assistance légale que la direction de la campagne offre à ces personnes arrêtées en général et aux militants en particulier, la commission d’assistance a organisé des visites dans les commissariats et dans les tribunaux pour s’enquérir de la situation des détenus. La commission a également rendu visite à leurs familles auxquelles elle a offert son soutien moral et matériel.

La direction de la campagne dénonce la continuation de cette situation et réitère son engagement à n’épargner aucun effort pour la libération immédiate et sans conditions pour toutes les personnes arbitrairement arrêtées et détenues dans le cadre de la crise post électorale.

Nouakchott le 13 juillet 2019

La commission de communication