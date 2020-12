Les EAU envoient une aide médicale urgente à la Mauritanie pour lutter contre le COVID-19

ABU DHABI, 21 décembre 2020 (WAM) – Sous les directives de Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des EAU, les EAU ont envoyé en Mauritanie un avion d’aide contenant plus de 10 tonnes métriques de fournitures médicales, des équipements de test et des ventilateurs, en plus d’une équipe médicale spécialisée, pour renforcer les efforts du pays pour freiner la propagation du COVID-19.

Hamad Ghanem Al Mehairi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, a déclaré que les Émirats arabes unis vont accroître aujourd’hui leur assistance à la Mauritanie pour soutenir ses efforts diligents dans la lutte contre la COVID-19. « Cela reflète les relations distinguées entre les dirigeants et les peuples des deux pays. »

Il a ajouté que la Mauritanie était l’un des premiers pays à recevoir une assistance des EAU pour lutter contre le COVID-19.

Les expéditions précédentes vers le pays consistaient en deux avions d’aide transportant 22 tonnes métriques de matériel médical afin de soutenir et d’assister les efforts des professionnels de la santé de première ligne en Mauritanie alors qu’ils s’efforcent de faire face aux conséquences et répercussions du virus.