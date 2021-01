Les Etats-Unis d’Amérique assomment les polisariens et leurs mentors.

Il n’y a plus photo ! Le Conseiller américain à la Sécurité Nationale, Monsieur Jake Sullivan, vient de confirmer, lors d’un entretien avec son homologue israélien, Monsieur Meir Ben Shabbat, que les Etats-Unis d’Amérique apporteront leur appui au succès de l’Accord entre Israël et le Maroc, dont ils sont partie prenante.

La continuité de la position historique américaine au sujet du Sahara marocain se précise donc et un communiqué officiel de la Porte-Parole de la Maison Blanche vient confirmer que ce membre du Cabinet de Joe Biden a affirmé que la nouvelle administration américaine travaillera en étroite collaboration avec Israël sur les questions touchant à la sécurité régionale, et pour appuyer le succès des accords de normalisation d’Israël avec les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Aussi, en soutenant l’Accord passé entre l’Etat d’Israël et le Royaume du Maroc, le Président américain, Monsieur Joe Biden, appuie implicitement la reconnaissance de la marocanité du Sahara tout en confirmant, sans une once d’un doute, la constance de la position américaine sur ce dossier.

Il faut dire que la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de son Roi, a fait en sorte que cette position historique des Etats-Unis d’Amérique, soit incluse dans une déclaration conjointe ratifiée entre le Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et Israël, le 22 décembre 2020.

Une déclaration conjointe qui stipule clairement que les Etats-Unis d’Amérique reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble de Sahara et réaffirment leur soutien à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable de cette question.

Le Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et Israël se sont d’ailleurs engagés « à respecter pleinement les dispositions de la présente Déclaration, à les promouvoir et à les défendre.

Quant aux polisariens, grands spécialistes d’une guerre imaginaire contre le Maroc, il a réussi à berner des journaux français à grand tirage en inventant, le 23 janvier 2021, de toutes pièces une attaque de missiles ciblant le poste frontière de Guerguerat.

Un fake news qui a fait le tour des réseaux sociaux au point même que certains journaux en ligne, en principe respectables, l’ont reprise sans la moindre vérification.

Les sites pro-polisario, eux, se sont surpassés encore une fois, à coup de montages photos grossiers, dans cette guerre imaginaire qui n’a lieu que dans les têtes des milices du polisario.

Puis, il y a eu des vidéos de tirs de missiles repêchées sur internet, ainsi que la photo d’un incendie dans le Souk El Ahad d’Agadir, photo qui date de plusieurs années et qui a été présentée comme le cliché d’une bâtisse de Guerguerat qui aurait pris le feu après avoir été touchée par un tir de missiles.

Bien sûr, rien de cela ne s’est passé dans la réalité et la situation à Guerguerat, comme dans l’ensemble du Sahara marocain, est calme au grand dam des tocards de caporaux algériens et des terro polisariens qui tentent vainement à montrer une zone de guerre à travers des fake news, des communiqués de guerre, des dépêches et des reportages quotidiens sur des accrochages imaginaires afin de donner plus de crédibilité à leur guerre imaginaire contre le Maroc.

Au fait, le Centre Européen Pour la Paix et la Résolution des Conflits vient de rapporter que les terro-polisariens matraquent les réfugiés sahraouis détenus dans les camps de la mort de Tindouf afin de les empêcher de protester contre leur refus de la proposition d’autonomie proposée par le Maroc et ce, sous les applaudissements des militaires endimanchés algériens.

Farid Mnebhi.