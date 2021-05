Les États-Unis et le Maroc organisent le premier exercice militaire conjoint au Sahara

Les manœuvres du «Lion africain» interviennent au milieu d’une crise diplomatique et du conflit autour du séjour de Gali.

Manœuvres militaires américaines au nord des îles Canaries.

Les plus grandes manœuvres militaires en Afrique auront lieu en juin au large des îles Canaries. Les États-Unis et le Maroc, ainsi que d’autres pays mais sans la présence de l’Espagne, développeront un déploiement écrasant de ressources dans les exercices dénommés African Lion (African Lion), prévus du 7 au 18 juin.

La principale particularité à cette occasion est qu’une bonne partie des manœuvres se déroule pour la première fois sur le territoire du Sahara Occidental, plus précisément dans la ville de Mahbes, près de la frontière avec l’Algérie devant les camps de réfugiés de Tindouf, et à Dakhla ., l’ancien Villacisneros, au sud du territoire sahraoui. Un autre scénario sera Tan Tan, dans le sud du Maroc, l’un des points les plus proches de la côte canarienne.

Bien qu’ils se préparent pour les deux pays depuis plusieurs mois, ces manœuvres interviennent à l’un des moments les plus complexes et conflictuels des relations entre l’Espagne et le Maroc. Quand les affres de la mort ne se sont pas encore calmées à cause des images de milliers de migrants marocains entrant à Ceuta et de l’indignation du gouvernement alaouite lors de la réception en Espagne du chef du Front Polisario, Brahim Gali, aux exercices 2021 de l’African Lion sont une véritable déclaration de force du régime Mohamed VI sur le territoire de l’ancienne colonie espagnole avec le soutien sans équivoque des États-Unis, après la reconnaissance de la souveraineté de Rabat sur le Sahara alors que Trump était encore à Casablanca.

Les experts conviennent qu’il s’agit du plus grand déploiement en Afrique dans de tels exercices. En fait, pour le commandement américain sur le continent (Africom), l’African Lion est sa plus grande opération d’entraînement, ce n’est pas vain que les chiffres et le déploiement le montrent: environ 8 000 soldats – 7 800 selon les données connues – de neuf pays au maximum , bien que le Maroc et les États-Unis fournissent l’essentiel des contingents; 21 avions militaires et 46 autres avions de soutien; plus de 100 véhicules blindés; deux bateaux; Budget de 24 millions de dollars et 21 pays en qualité d’observateurs. Par rapport aux autres éditions, l’Espagne ne participe à cette occasion ni sur le terrain ni en tant qu’observateur, décision que le ministère de la Défense avait prise il y a plusieurs mois quelle que soit la situation actuelle des relations avec Rabat. L’importance d’African Lion est démontrée par le général James C. McConville, chef d’état-major de l’armée américaine, qui a souligné l’importance stratégique de ces manœuvres à travers ses réseaux sociaux.

Ces exercices au sol interviennent trois mois seulement après les manœuvres navales et aériennes que le pays nord-américain et le royaume maghrébin ont également déployées au nord des îles Canaries en mars et dont l’Espagne et le gouvernement régional n’étaient pas au courant. Les contrôleurs aériens des îles ont été « surpris par le vol d’avions militaires américains au-dessus de l’espace aérien espagnol ».

Ces démonstrations militaires en si peu de temps se joignent à un moment où le régime marocain est devenu le principal allié des États-Unis en Afrique du Nord, son principal acheteur d’armes et avec la montée de la pression de Rabat sur ses voisins l’Algérie et la Mauritanie.

Accroître son contrôle étroit sur le territoire du Sahara occidental. Parallèlement aux aléas du phénomène migratoire, le Maroc a élargi ses eaux territoriales il y a plus d’un an, ce qui touche directement les îles Canaries, mais ses positions autour de la marocanité de Ceuta et Melilla sont également de plus en plus fréquentes. Rabat s’offre à l’Europe et aux Etats-Unis comme le pays qui peut contenir l’immigration irrégulière mais aussi le djihadisme et les extrémismes venus du Sahel. Cela nécessite de l’argent, une formation militaire et des armes, trois aspects sur lesquels Washington n’a pas hésité à soutenir Rabat.

Le mandat de Donald Trump a été très bénéfique pour le royaume alaouite. Rabat a non seulement réussi à faire valider par les Etats-Unis la souveraineté marocaine sur le Sahara – en échange de la reconnaissance par le Maroc de l’Etat d’Israël – mais un contrat de vente d’armes avec des figures astronomiques pour le réarmement du pays maghrébin. En décembre, les deux gouvernements ont négocié un contrat d’une valeur de 825 millions d’euros. Au cours de l’exercice 2020, le pays du Maghreb a augmenté ses dépenses militaires de 30%, pour dépasser 4,8 milliards de dollars. Des drones de dernière génération, des hélicoptères de combat, des avions F-16, des missiles, des chars de combat et une large gamme d’armes ont été acquis ou sont en cours d’achat pour moderniser les forces armées marocaines, ce qui est considéré avec une certaine inquiétude en Espagne et avec inquiétude pour son voisin l’Algérie, pays qui protège le Front Polisario et accueille les camps de réfugiés de Tindouf sur son territoire.

Les préparatifs

Le jour même où plus de 8000 migrants sont arrivés à Ceuta dans un flux sans précédent dû à la passivité de la police marocaine, les avions qui vont participer aux manœuvres ont commencé à arriver à la base militaire nord-américaine de Morón de la Frontera (Séville African Lion 2021. Il s’agit de quatre bombardiers stratégiques B-52H de la base militaire de Louisiane, véritables forteresses aériennes d’une envergure de 56 mètres et d’une longueur de 48 mètres.

Les forces armées américaines et marocaines préparent depuis plusieurs mois les exercices qui vont avoir lieu dans le sud du Maroc et au Sahara occidental. Fin mars, les hauts commandants des deux armées se sont réunis à Agadir pour concevoir la logistique de l’opération, tandis qu’en avril les États-Unis ont envoyé plusieurs inspecteurs dans le pays pour vérifier que toutes les pistes militaires marocaines étaient opérationnelles pour leurs avions.

Il y a quelques jours, le Commandement américain pour l’Afrique (Africom) a publié sur son site Internet une note dans laquelle le capitaine Jack Robinson explique que « l’African Lion 21 jouera un rôle important dans la dissuasion stratégique et le renforcement des alliés » dans la région. « En inspectant plusieurs aérodromes à l’appui de l’exercice, nous permettons directement les opérations et, par conséquent, les objectifs stratégiques généraux et de renforcement des partenariats », déclare le commandement américain.

Un autre capitaine, Jacob Pond, souligne la collaboration avec Rabat: «Le Maroc est le plus ancien partenaire des États-Unis», a déclaré Pond. «Cette mission aide nos deux pays à mieux se comprendre et s’apprécier au niveau tactique et stratégique. J’ai une appréciation beaucoup plus profonde du rôle du Maroc dans la région qu’auparavant ».

Outre les troupes nord-américaines et marocaines qui vont participer aux exercices militaires, d’autres pays africains fournissent également des troupes comme la Tunisie et le Sénégal; Européens comme l’Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ainsi que des Américains comme le Canada et le Brésil. La plupart des 21 pays observateurs sont africains, mais le Portugal, le Danemark, Malte, la Norvège et la Pologne sont également présents.

Mais ce qui est le plus frappant, c’est que les principales opérations des troupes et les exercices se déroulent en territoire sahraoui. Sans aucun doute, la reconnaissance par les Etats-Unis de la nature marocaine du Sahara Occidental a été la clé pour Africom de donner son accord aux manœuvres dans ce domaine. Et une partie des exercices se déroulera dans l’un des principaux points chauds du conflit entre le Maroc et le Front Polisario, car bon nombre des attaques successives du Polisario contre l’armée alaouite ont eu lieu précisément dans la région de Mahbes, à l’extrême nord-est de Sahara occidental, très proche de l’endroit où le nouveau mur a été érigé. Rabat a prolongé le mur de défense au Sahara occidental de 50 kilomètres supplémentaires autour d’une commune rurale appelée Touizgui, située à l’extrême sud-est du Maroc et à seulement trois kilomètres de la frontière avec l’Algérie et les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf. Tan Tan et Mahbes accueilleront des manœuvres terrestres et aériennes, ainsi que des opérations contre des «organisations terroristes», dans un message clair adressé au Polisario.

En fait, le Maroc a réitéré qu’il avait respecté les territoires dits libérés, mais ces derniers temps il envoie de plus en plus d’avertissements qu’il n’a pas l’intention de maintenir ce statu quo et veut prendre son contrôle aux confins de tout le Sahara. .

Et comme toile de fond de cette situation tendue des relations entre l’Espagne et le Maroc, le séjour du leader du Front Polisario, Brahim Gali, atteint d’une maladie grave qui s’est aggravée à la suite du Covid. Précisément le retour de Gali au sommet du Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a marqué une aggravation de la situation dans l’ancienne colonie espagnole puisque le dirigeant sahraoui fait partie de la «ligne dure» du mouvement qui se cherche à soi-même l’auto-détermination du Sahara. En fait, les affrontements ont repris avec l’arrivée de Gali, même si dans la guerre médiatique qui prédomine dans ce conflit, Rabat n’a jamais reconnu que la guerre avait repris, mais seulement des escarmouches.

Dans ce contexte de crise diplomatique entre Madrid et Rabat en raison de Gali et de crise sur le territoire sahraoui en raison d’un conflit qui continue de faire rage, des manœuvres de grande ampleur sont donc prévues aussi bien sur terre, que dans les espaces maritimes, les forces spéciales, les actions civico-militaires, exercices et simulation. Selon les médias spécialisés, «l’un des exercices combinés les plus importants au monde» est en cours de développement, ce qui donne une idée de l’importance que les États-Unis accordent à African Lion 2021 pour consolider sa présence dans ce domaine sur le continent et garantir la sécurité contre les risques des groupes djihadistes opérant en Algérie et dans le sud de la Mauritanie.

