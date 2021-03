Les forces armées annoncent des manœuvres militaires au Tiris Zemour

Des manœuvres militaires de l’armée mauritanienne, sous le nom de Zemmour 2, auront lieu entre le 15 et le 19 mars 2021 au Tiris-Zemour dans la wilaya la plus septentrionale de la Mauritanie, entourée par le Maroc, l’Algérie et le Mali.

Selon un communiqué des forces armées nationales rendu public ce dimanche, ces manœuvres interviennent dans le cadre du renforcement des capacités défensives et offensives de l’armée nationale

et de l’harmonisation de ses moyens humains et matériels, ce qui lui permettra de suivre le rythme de l’évolution rapide des styles de combat et des moyens de guerre.

Ces manœuvres permettent aussi de maitriser diverses méthodes de combat classiques et asymétriques, afin d’augmenter le niveau de coordination, de performance et d’interopérabilité entre l’armée de l’air et les unités terrestres.

L’exercice militaire Zemmour 2 vise, en plus, à élever le niveau opérationnel des forces terrestres et aériennes, à renforcer les capacités des commandants dans le domaine de la planification et à obtenir une évaluation précise de l’étendue de la mise en œuvre des tâches.

Le succès de l’Armée nationale dans la protection du territoire national et sa capacité à neutraliser la menace des groupes du crime organisé obligent à développer en permanence ses capacités de dissuasion et à et à faire face aux divers types de menaces.