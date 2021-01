Les forces d’occupation marocaines continuent d’assiéger le domicile de la militante sahraouie Sultana Khaya

Boujdour (Territoires sahraouis occupés), 25 jan 2021 (SPS) Les forces d’occupation marocaines maintiennent pour le 66e jour consécutif le siège autour du domicile de Sultana Khaya, passée à tabac vendredi en compagnie de sa sœur par les forces de répression de l’occupant.

Dans une déclaration à l’APS, la militante Sultana Khaya a indiqué que les forces d’occupation marocaines ne se sont pas contentées du siège imposé autour de son domicile pendant plus de deux mois. Pis, elles ont osé l’agresser verbalement et physiquement.

La militante, Sultana Khaya a en outre expliqué qu’après l’avoir agressée physiquement, les forces « ont pris d’assaut le domicile familial et agressé ma sœur, dont les signes de violence sont toujours visibles sur son corps ».

« En dépit de toutes les agressions et les dépassements de l’occupation marocaine, les victoires de notre armée qui ne cesse de bombarder les points de retranchement de l’ennemi, dont la dernière en date est celle d’El Guerguerat », a-t-elle ajouté.

Le chargé d’affaires des territoires sahraouis occupés, Abdallah Souilem avait déclaré, samedi, que les forces d’occupation marocaine imposaient « un blocus arbitraire » sur les villes sahraouies occupées depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre passé.

Il a affirmé que « depuis l’attaque perfide perpétrée, en novembre dernier, par les forces de l’occupant marocain à l’encontre des civils sahraouis sans défense dans la zone tampon d’El-Guerguerat au Sahara occidental, les autorités d’occupation marocaine ont intensifié leurs méthodes répressives contre le peuple sahraoui désarmé ».

« Les Sahraouis traversent en cette période une situation extrêmement difficile, car pris entre le marteau de la répression marocaine barbare et l’enclume du laxisme international, faute d’observateurs internationaux et de la presse internationale pour rapporter les crimes marocains à l’opinion publique », a-t-il déploré, faisant état du durcissement du blocus militaire et du renforcement du contrôle au niveau des points de contrôle à l’entrée et à la sortie des villes. (SPS)