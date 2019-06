Les mauritaniens se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire leur futur Président de la République.

Au total 1.544.132 électeurs se sont rendus, tôt samedi, dans les 3862 bureaux de vote, ouverts à 7heures du matin, sur l’ensemble du territoire national, pour élire leur futur Président de la République.

Au niveau de Nouakchott, les électeurs se sont présentés, à 6heures du matin, une heure avant l’ouverture des bureaux de vote, dans de longues files d’attente pour s’acquitter de leur devoir civique dans l’ordre et la discipline pour s’évacuer, par la suite, à leurs autres occupations .

Ils auront à choisir parmi les six candidats en compétition, celui qui dirigera le pays pour les prochaines années, dans le cadre d’une alternance pacifique au pouvoir, dans le strict respect de la constitution.

Le scrutin d’aujourd’hui, intervient après une campagne électorale calme et apaisée, saluée par la CENI, durant laquelle les candidats ont sillonné le pays et présenté leurs programmes électoraux lors des meetings et rassemblements électoraux dans le but de gagner la confiance de l’électeur Mauritanien.

Il s’agit de :

1- Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouany

2- Sidi Mohamed Boubacar Boussalev

3- Birama Dah Dah Abeid

4- Mohamed Sidi Maouloud

5- Mohamed Lemine El Mourteji Wavi

6- Kane Hamidou Baba

Le scrutin est surveillé, selon la CENI, par 100 observateurs internationaux issus du Centre Carter International, de l’Union Africaine, des chancelleries occidentales à Nouakchott (États Unis, d’Espagne, et France), des Nations Unies et d’un grand nombre d’observateurs nationaux représentant un certain nombre d’organisations de la société civile.