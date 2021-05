Les Mauritaniens sont de plus en plus pauvres

Coumba Dada Kane – Plus de deux semaines que les mauritaniens jeûnent alors que dans leur grande majorité, ils vivent une situation des plus difficiles.Cette situation est provoquée par la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. Alors que le 23 janvier 2021, la Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Madame Naha Mint Hamdi Ould Mouknass annonçait que l’accord avec les fournisseurs sur les prix de certaines denrées alimentaires de base est exécutoire, lors d’un point de presse, organisé à l’issue des travaux du comité ministériel mis en place sur instruction du Président de la République pour plancher sur la situation des prix.

Pourquoi les décisions gouvernementales en vue de faire baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité n’ont pas été suivies de l’effet escompté ?Qu’est ce qui n’a pas fonctionné correctement? Qui est responsable de ce fiasco? Aujourd’hui, la quasi généralité des ménages mauritaniens souffrent, frappés d’insécurité alimentaire.Les populations que nous rencontrons disent leur désarroi et regrettent surtout l’absence de réaction de la part des hautes autorités du pays. A Son excellence Monsieur le président de la République, nous disons que les mauritaniens attendent; ils attendent l’amélioration de leurs conditions de vie. Ceux qui ont la charge des affaires publiques et n’en font pas assez doivent répondre et subir les conséquences de leur incompétence.Monsieur le président, s’il vous plait, revenez à «vos engagements», revoyez votre copie avant qu’il ne soit trop tard, nous pensons sincèrement que vous pouvez mieux faire!

Coumba Dada Kane

Vice –présidente d’IRA Mauritanie

Députée à l’Assemblée nationale