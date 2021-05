Les ministres de la Défense et de l’Intérieur s’assurent des dispositions de sécurité à Nouakchott

Le ministre de la Défense nationale, M. Hanenne Ould Sidi, et le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzouk, ont effectué, ce dimanche après-midi, une visite d’inspection dans les trois wilayas de Nouakchott pour s’enquérir des conditions de sécurité dans ces zones.

Le but de cette visite est de se rendre compte de l’effectivité des dispositions de sécurité prises récemment et évaluer leur efficacité, en particulier à l’approche de l’Aïd al-Fitr.

Dans une déclaration qu’il a faite à cette occasion, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a souligné que la visite est a permis de faire l’état des lieux dans les trois wilayas de Nouakchott et d’évaluer l’impact des nouvelles mesures qui s’ajoutent au couvre-feu déjà en vigueur.

Il a précisé que ces mesures se déclinaient en deux types, le premier étant lié à la période précédant l’entrée en vigueur du couvre-feu, et le second après l’entrée en vigueur du couvre-feu, dans le but de contrôler la sécurité et de sécuriser les citoyens, surtout au cours ces derniers jours du mois béni du Ramadan et l’approche de la fête du Id El-Fitr.

Ces moments de pointe de actes criminels et ou délictueux nécessitent des dispositions particulières dans certains sites sensibles tels que les grands marchés dans les différentes moughataas, le site du port, la zone de l’ancien aéroport et le vieux jardin de la Capitale, en plus des principaux carrefours routiers, tels que le rond-point de Madrid et le Carrefour Sabah.

Le ministre s’est réjoui de la prise de ces mesures qui allient les aspects préventifs et dissuasifs, et dont certaines ont un caractère permanent et d’autres temporaire.

Il a remercié tous les services de sécurité, y compris les commandements, les officiers, sous-officiers et agents sur le terrain, qui font ce travail formidable, soulignant la qualité de la coordination entre les structures publiques, qu’il s’agisse de l’administration ou des services de sécurité.

Le ministre a fait observer que le succès de ces mesures confirment la volonté sincère des plus hautes autorités du pays incarnée par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Au cours de la visite les ministres étaient accompagnés des autorités administratives et sécuritaires des wilayas de Nouakchott.