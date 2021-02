Les ministres des pêches de l’UE analyseront les négociations

Le Conseil des ministres de la pêche analysera aujourd’hui, lundi, à la demande de l’Espagne, l’état des négociations pour le renouvellement de l’accord de pêche durable avec la Mauritanie.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, a demandé d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la réunion, qui se tiendra par visioconférence, car il estime que c’est « essentiel » pour garantir la continuité de l’accord.

Selon lui, cet accord «offre des possibilités de pêche importantes pour un grand nombre d’États membres, dont l’Espagne, en bénéficiant aux flottes de pêche à la pêche aux mollusques, aux thons et aux pélagiques». En outre, la survie des flottilles de merlu frais et d’arçons dépend également de cet accord, selon Planas dans un communiqué.

Cet accord de pêche durable de l’Union européenne avec la Mauritanie, prolongé de deux ans et en vigueur jusqu’au 15 novembre est le plus important en termes de possibilités de pêche et de contribution financière de l’UE avec notre pays.

Luis Planas souligne l’importance stratégique de l’accord, pertinente non seulement du point de vue de la pêche, mais également en raison des répercussions au niveau politique, car il contribue à assurer la stabilité de la zone.

Avec Agences