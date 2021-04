Les MRE jouent un rôle important dans le développement économique entre régions de départ et d’accueil en Europe.

Les Marocains du monde jouent un rôle important dans le développement économique, dans les échanges et l’ouverture entre régions de départ et d’accueil en Europe, a indiqué, vendredi, à Béni Mellal, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Maroc, Claudia Wiedey.

Lors de la cérémonie de lancement du projet « Déploiement des Politiques Migratoires au niveau régional : DEPOMI », dans la région de Béni Mellal-Khénifra, Mme Wiedey s’est félicitée des efforts du Royaume dans la mise en place d’une politique migratoire rénovée, notamment à travers l’adoption de politiques et stratégies nationales, dont la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile et la Stratégie des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume, depuis quelques années, est passé de pays d’émigration, puis de transit, pour devenir un pays d’accueil et d’installation durable pour de nombreux migrants, a affirmé l’ambassadeur de l’Union européenne, se réjouissant des liens forts unissant la diaspora de la région Béni Mellal-Khénifra et les pays de l’Union européenne.

Le projet DEPOMI, financé par l’UE et mis en œuvre par ENABEL, permettra aux personnes, souvent jeunes, souhaitant émigrer, de s’informer des opportunités de migration régulière, mais seront également alertées sur les risques importants que leur feraient encourir des tentatives de migration irrégulière, a-t-elle relevé.

Le projet DEPOMI interviendra en synergie avec d’autres projets financés par l’UE, proposant des schémas de mobilité légale vers la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie, pour la jeunesse marocaine, a-t-elle dit, insistant que l’atout de ce projet est aussi de permettre aux institutions nationales chargées de la gestion de la politique migratoire, d’approfondir leurs relations de partenariat avec les dispositifs régionaux de services publics, mettant en œuvre des politiques d’intégration des migrants.

Et d’ajouter que le projet accompagnera les acteurs de la région pour mieux appréhender les dynamiques migratoires, qu’il s’agisse des Marocains du monde, ou des migrants au Maroc, précisant qu’à Béni Mellal, des partenariats avec le monde de la recherche et universitaire sont prévus, avec au premier plan l’Université de Beni Mellal, active sur la thématique migratoire, via la création d’un Master spécialisé, un réseau de chercheurs actifs, et avec le monde associatif avec des organisations, qui ont été sélectionnées selon une procédure transparente, pour accompagner la mise en œuvre des activités.

Pour Mme Wiedey, le projet interviendra également aux côtés et au bénéfice du ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, notamment auprès de la maison des MRE de Béni-Mellal qui joue un rôle fédérateur dans les actions pour les Marocains résidant à l’étranger.

Enfin, et c’est là l’aspect innovant de ce projet, il mettra à disposition de la région des outils et moyens pour être mieux équipée pour comprendre et organiser l’action régionale face aux enjeux migratoires.

Il est à rappeler que l’Union européenne appuie la mise en œuvre du Partenariat pour la migration et la mobilité signé en 2013 entre le Maroc et 8 pays de l’Union européenne. Ce partenariat permet une approche équilibrée de la migration entre mobilité, la lutte contre les migrations irrégulières, la protection des personnes migrantes et réfugiées, et migration et développement.

MAP