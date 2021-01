Les organes de presse dénoncent la politique d’exclusion

Les organisations de presse mauritaniennes se sont engagées au cas où le comité de réforme du secteur des médias continuerait ses consultations douteuses qui se déroulent sous la table, sans se rendre compte que le stade dans lequel se trouve le pays est différent de ce qu’il était.

Ils ont déclaré dans un communiqué qu’ils présenteront leurs visions de la réforme du secteur de la presse à condition qu’ils soient mentionnés dans une consultation élargie en vue de l’élaboration du document final de réforme du secteur.

Ces médias ont ajouté qu’ils avaient appris la convocation par la commission de certains cadres traditionnels dans la presse mauritanienne et l’exclusion du reste des organes dans une préparation flagrante aux systèmes et lois en vigueur à cet égard.

Les instances ont condamné la politique d’exclusion et de marginalisation d’un segment important et actif du champ médiatique mauritanien, considérant que les résultats de la vague consultation prévue ne les lient pas, dans le cas elle se consacre au clientélisme, à la classe et à la hiérarchie dans le domaine journalistique.

Cette déclaration a été signée par:

– Le Syndicat de la presse électronique

– Le Réseau des spectateurs des médias

– L’Union des sites Web d’information

– Le Consortium (des journalistes libres)

– L’Association des commentateurs sportifs

– Le Syndicat des journalistes contre la haine

– Le rassemblement de journalistes en matière judiciaire

Senalioune