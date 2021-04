(COVID-19) Les pays africains reçoivent plus de 33,8 millions de doses de vaccin

French.xinhuanet.com|Publié le 2021-04-09 à 02:49

ADDIS-ABEBA, 8 avril (Xinhua) — Les pays africains ont reçu plus de 33,8 millions de doses de vaccin contre le COVID-19 grâce au mécanisme COVAX et à des accords bilatéraux hors COVAX, a indiqué jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, l’agence de santé spécialisée de l’Union africaine (UA), a affirmé que jeudi, environ 12,9 millions de doses avaient été administrées.

Selon l’agence, les Seychelles et l’île Maurice ont reçu suffisamment de doses de vaccin contre le COVID-19 pour atteindre l’objectif d’une couverture vaccinale de 20 %. Jusqu’à présent, les Seychelles ont vacciné environ 64 % de leur population, dont près de 38 % avec deux doses.

Le Maroc est reconnu comme ayant administré plus de quatre millions de doses de vaccin contre le COVID-19, soit le plus grand nombre de doses sur le continent à ce jour.

Selon l’agence, la majorité des personnes vaccinées sont des professionnels de la santé, des personnes souffrant de comorbidité et des personnes âgées de plus de 50 ans.

Selon les derniers chiffres du CDC Afrique, le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 4.301.375. Le nombre de décès dus à la pandémie s’élevait jeudi à 114.598, tandis que 3.868.129 patients à travers le continent avaient guéri de la maladie.