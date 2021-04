Publié le 24.04.2021 à 08h10 par Pierre Tahingam dans journal du Tchad

A l’issue des obsèques de l’ancien président tchadien, Idriss Deby Ittno, les chefs d’Etas du Niger Mohamed Bazoum et Mohamed Ould Gazouani de la Mauritanie ont rencontré certains leaders de l’opposition tchadienne pour évoquer les questions de la transition au Tchad



Deux chefs d’Etats du G5 Sahel ont rencontré certains leaders des partis politiques du Tchad au sujet de la transition au Tchad. Il était question pour les présidents de l’espace G5 Sahel et les leaders de partis politiques de s’accorder sur l’organisation d’un dialogue inclusif, l’organisation d’un dialogue national inclusif et la mise en place d’un gouvernement avec la désignation d’un premier ministre.

Etant donné que la classe politique et le Conseil militaire en charge de la transition ne s’accordent pas sur le délai et les conditions dudit dialogue, le Dr Succès Masra, leadear des Transformateurs, a suggéré que le dialogue national inclusif soit civil-militaire avec un président civil, un vice-président chargé des questions de sécurité et défense. Le vice-président doit être nommé par le président désigné. Il a également souhaité que le dialogue se tienne dans les trois prochains mois.

Les partis politiques tchadiens de l’opposition ont également demandé aux présidents du G5 Sahel de rapporter que tous ceux qui assurent la transition ne doivent pas se représenter aux élections qui s’en suivront.

Les opposants politiques estiment que c’est le meilleur moyen pour sortir le pays de l’impasse. Aussi, que si la transition est assurée par le Conseil militaire pendant 18 mois, ça devrait être non renouvelable.

Les président du Niger et de la Mauritanie, au nom de leurs pairs du G5 Sahel ont proposé une médiation, afin que les deux partis : « acceptent un cessez-le-feu », rapporte François Djékombé, président de l’Union sacrée pour la république (USPR). Les chefs d’Etats du G5 Sahel ont promis de présenter le compte rendu des échanges, au Conseil militaire de transition.

