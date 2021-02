Les vaccins chinois apportent une contribution cruciale à la réponse mondiale au COVID-19

Les vaccins chinois apportent une contribution cruciale à la réponse mondiale au nouveau coronavirus, a estimé mardi Rasmus Bech Hansen, fondateur et directeur général de la société de recherche britannique Airfinity.

Il a indiqué dans un entretien par téléphone à Xinhua que le rôle de la Chine dans la production et la distribution de ces vaccins était important.

« Etant donné que la pandémie est sous contrôle en Chine, il y a moins de pression pour conserver du vaccin dans le pays. La Chine augmente également sa production très rapidement », a ajouté M. Hansen.

Les pays en développement ont des difficultés à déployer des vaccins à cause de leurs capacités de stockage limitées et les températures ultra-basses requises, tandis qu’un des avantages des vaccins chinois est qu’ils nécessitent un espace de stockage moins froid, a-t-il expliqué.

« Ils peuvent donc être distribués et stockés plus facilement. Ils jouent un rôle particulièrement important pour les pays à moyen ou bas revenu et j’espère que ça se poursuivra », a ajouté l’expert.

La Chine a promis de continuer à fournir les vaccins contre le nouveau coronavirus à d’autres pays, en particulier à ceux en développement, et a réitéré son engagement à faire des vaccins un bien public global.

Toutefois, a souligné Rasmus Bech Hansen, il existe un énorme écart entre l’offre et la demande. Par conséquent, la production doit être accélérée à un rythme rapide à travers le monde.

« Le goulot d’étranglement est véritablement la production. Il y a peu de grands producteurs, la Chine en étant un, l’Inde en étant un autre, de même que les Etats-Unis, plus quelques pays en Europe, mais ce dont le monde a vraiment besoin, c’est d’une capacité de production à plus grande échelle », a-t-il souligné.

« Nous avons fondamentalement besoin que beaucoup plus de vaccins soient disponibles. L’existence de tout vaccin est une bonne chose et aide à résoudre le problème auquel le monde est confronté ».

La Chine a soutenu ses entreprises en matière de recherche et de production conjointe de vaccins avec ses partenaires étrangers, et a déjà exporté ses vaccins de Sinopharm et de Sinovac à des pays comme les Emirats arabes unis, le Maroc, la Turquie et le Chili.

La Chine a signé un accord avec Gavi, l’Alliance pour les vaccins, rejoignant officiellement en octobre dernier COVAX, une initiative pour un accès mondial équitable aux vaccins contre le nouveau coronavirus, afin de répondre aux besoins urgents en vaccination des pays en développement.

« A propos de COVAX, la Chine a des candidats (vaccins) qui y prennent part et j’espère également que la Chine entrera à part entière dans le cadre des livraisons de COVAX et jouera un rôle important. Je crois que les signes que nous avons vus jusqu’à présent de la part de la Chine, qui a effectué une quantité importante d’exportations, vont dans la bonne direction », a ajouté M. Hansen.

french.xinhuanet.com