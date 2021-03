Les visites présidentielles ont toujours existé mais !

Les visites présidentielles dans les régions de l’intérieur du pays et les tournées du parti-Etat, avec leur lot de luttes ataviques pour le leadership local, ont toujours existé. Elles n’ont jamais amélioré ni changé le quotidien des populations qui attendent désespérément des réformes ambitieuses et des mesures concrètes.

Or ce gouvernement me donne l’impression qu’il manque clairement d’initiatives et d’idées, face à la montée de la colère populaire et des impatiences. A la limite, il n’a pas à en avoir, si le président s’était entouré de conseillers qui ne sont pas à court d’idées. Le problème est qu’il s’est employé, depuis son élection, à recycler et à faire confiance à des élites perçues comme corrompues ou incompétentes, ou les deux à la fois, et qui n’ont pas vraiment d’idées, au détriment de cadres intègres et compétents dont regorge l’administration, le secteur privé et même l’UPR.

Il n’a pas compris qu’en recyclant des dirigeants qui ont fait leurs preuves dans la gabegie et l’absence de résultats probants, ils vont continuer de faire ce qu’ils savent faire et ce qu’ils faisaient avant et dont le bilan est connu de tous. Ils ne vont pas apporter nécessairement des idées nouvelles, alors que le pays a besoin, plus que jamais, d’approches novatrices et révolutionnaires, dans tous les domaines.

J’espère qu’il va s’en rendre compte, bien avant qu’éclate un soulèvement ou des troubles sociaux, et avant qu’il nous dise ce jour-là, alors qu’il est déjà trop tard : je vous ai compris.

Mohamed El Mounir