L’Espagne et la Mauritanie renforcent leurs relations de coopération dans les domaines éducatif, culturel et scientifique.

Le ministre mauritanien de l’Enseignement Supérieure, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information, M.Sidi Ould Salem, s’est entretenu, mardi à Madrid, avec la secrétaire d’Etat de Coopération Internationale, Ángeles Moreno Bau,

au sujet des voies et moyens qui renforcent les relations de coopération éducative, culturelle et scientifique que les pays entretiennent depuis trois décennies.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, actuellement, en visite de travail en Espagne, accompagné par le président de l’Université de Nouakchott Al-Asriya (UNA), Cheikh Saad Bouh Camara, et la conseillère de Coopération du Ministère de l’Enseignement Supérieur, Mariam Baba Ahmed.,

Le programme du ministre prévoit, aussi, une rencontre avec le ministre des Universités, le Directeur de l’Institut Cervantès, le Directeur de la Casa Árabe, le président régional de Murcie et avec plusieurs recteurs d’universités espagnoles.

Le ministre et la secrétaire de l’Etat ont abordé l’appui de la Coopération Espagnole à la connaissance de la langue espagnole dans le milieu universitaire et académique et la formation on line de l’Institut Cervantès.

Il a été, aussi, question du défi de la fracture numérique et du besoin de faire face, avec détermination, à la numérisation de l’éducation depuis les niveaux primaire et secondaire, qui doit s’accompagner avec l’investissement dans les nouvelles technologies et la connectivité.

Les deux parties ont étudié, également, la coopération dans ce domaine.

L’Espagne a appuyé la connexion à la fibre optique de l’Université de Nouakchott Al-Asriya avec le réseau académique espagnol IRIS et l’européen GEANT. Cette connexion se réalise à travers le nœud de l’Institut CORREO.