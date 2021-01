L’éthique socle de l’Etat-République / Par le Pr El Arby Mohamedou

L’éthique socle de l’Etat-République / Par le Professeur El Arby Mohamedou.

Nous avons assisté ces derniers temps à une sorte d’effervescence, sans précédent, pour accompagner l’engagement de l’Etat dans sa lutte contre l’impunité et particulièrement son action, relative aux dossiers de mauvaise gouvernance des finances publiques.



Sans rentrer par la portée scientifique des excellents débats juridiques ou réagir sur la pertinence des opinions contradictoires des analystes avérés sur la question, un autre aspect en étroite corrélation avec le sujet m’avait interpelé. Il s’agit de la culture récurrente des soutiens préétablis à tous les régimes en Mauritanie !?

Dans cet ordre d’idées, si nous sommes sincères dans le combat que nous menons pour édifier une Mauritanie de valeurs et d’institutions, on doit, tout d’abord, prohiber de manière globale et fustiger à tous les niveaux les comportements sociaux et les soutiens politiques qui sont en déphasage avec la culture émancipée et les ambitions légitimes des sociétés d’aujourd’hui.

Pour y arriver, il serait, à mon avis, recommandé de travailler inlassablement dans la perspective de construire un référentiel d’éthique sociopolitique dissuasif et à mesure de contribuer à poser les piliers d’un véritable État de droit.

Demeurant dans cet élan de volonté collective, un statut privilégié de l’éthique doit être au centre des rapports de la République. Cette option devrait imposer un état d’esprit capable d’élargir l’étendue d’une vocation réelle en vue de marginaliser moralement et matériellement les mentalités hypocrites qui gangrène toujours le fonctionnement officiel de l’Etat et ses réseaux.

Et pour ce faire, il faut, tout d’abord, chercher à atténuer l’art des transits cycliques convoité par les opportunistes de tous les régimes, avant de verrouiller toutes les pistes utilisées par les disciples de l’école politicienne des soutiens récidivistes.

Combien de fois, avions-nous enregistré avec mépris le contenu des déclarations solennelles ? Tantôt obsolètes par leurs propos et tantôt politiciennes par leur esprit. En tout état de cause, il convient de souligner à cet égard, la vétusté de ce feuilleton national d’arrogance politicienne en conflit total, depuis quelques décennies, avec les vertus du dévouement et de l’engagement que l’honnête compatriote porte pour la République.

Sur la base de cette logique de considérations, le pouvoir actuel, à l’instar de nos concitoyens avertis doit être vigilant et œuvrer à développer et protéger une éthique sociale et politique en harmonie avec les raisons de l’Etat- République.

Professeur El Arby Mohamedou

