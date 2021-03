Libre opinion : Ouvrir tous les dossiers ! Maître Gourmo Lô

Ouvrir tous les dossiers ! Maître Gourmo Lô

L’un des pires crimes qu’aura commis ou perpétué l’ancien Chef de l’Etat et dont il ne répondra malheureusement devant aucun tribunal de ce bas monde est d’avoir instillé la culture de l’impunité arrogante dans les sphères les plus élevées de l’Etat et dans ses institutions les plus prestigieuses et les plus essentielles.

Comme lui même, la plupart de ceux qui en ont la direction ont fini par croire qu’ils en sont les maîtres et qu’ils pouvaient s’autoriser les pires pratiques, dans un silence de cimetières des victimes et dans l’approbation peureuse des collaborateurs zélés, toujours aptes à tout justifier, à tout sanctifier ou à tout cacher des énormités du maître du moment.

Du moment que ce dernier est satisfait, vous êtes assuré de cette précieuse impunité qui vous permet de vous affranchir de toutes règles, de piller à votre guise, de briser ou de bloquer des carrières, de placer vos affidés et votre parentèle, de discriminer à tour de bras bref de transformer la République en club fermé de parvenus, en cercle étroit de voleurs des biens publics et de violeurs des règles et valeurs élémentaires d’un Etat de droit moderne. Pour sortir de cette ornière et tourner la page du mode de gouvernance gabegique et kleptocratique qui a ruiné ce pays, il faut ouvrir tous les dossiers, sortir des miasmes des discours convenus en recherchant la vérité dans les faits. Amers soient ils.

Maître Gourmo Lô