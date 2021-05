Ligue des Champions : les fans de Chelsea en liesse

Les supporters de Chelsea se sont massés samedi soir dans les rues proches du terrain de Stamford Bridge des nouveaux rois du football européen, après leur victoire sur Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi au Portugal.

Le héros de la soirée, Kai Havertz, qui a marqué le but de la victoire, a été célébré à coups de fusées éclairantes, de chants et d’applaudissements, neuf ans après la première victoire du club en Ligue des champions en 2012.

Les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont fait que beaucoup moins de supporters de Chelsea ont pu assister à l’affrontement de samedi à Porto par rapport à la nuit où ils avaient battu le Bayern Munich.

« Mon père et moi sommes venus ici pour notre première finale européenne. Et gagner le trophée de cette manière est incroyable. Quand Havertz a marqué ce but, ça a tout fait basculer, c’était incroyable, l’atmosphère était tellement fantastique », s’est exclamé Gina Ruzyc, supportrice de Chelsea, qui fait partie des chanceux ayant pu faire le voyage à Porto.

Quant à ceux restés à Londres, nombre d’entre eux se sont rassemblés près du stade où les mêmes supporters avaient manifesté contre l’adhésion de Chelsea à la Super League européenne en avril.

« Champions for the Fans », pouvait-on lire dans le ciel, lors d’une spectacle son et lumière, dans des tonalités bleues, couleur du club.

Les joyeuses célébrations des fans, debout côte à côte dans les rues, violaient les consignes de distanciation sociale en Angleterre, où normalement les réunions de groupes de plus de 30 personnes sont interdites.

Certains sont montés sur les balcons des maisons en levant les bras en signe de triomphe, certains se déshabillant en cette nuit aux températures clémentes.

– « Extatique » –

D’autres fans de Chelsea ont regardé le match sur des écrans géants à Croydon, au sud de Londres. Ils ont redoublé d’acclamations au coup de sifflet final.

« Je suis extatique. C’est incroyable, c’est quelque chose que j’ai ressenti avant, il y a longtemps, mais le revivre c’est fou. Je suis vraiment heureux, je n’arrive pas à y croire », s’est enthousiasmé parmi eux le paysagiste Aaron Cheneoy, 36 ans.

« Pourquoi avons-nous gagné? Parce que nous sommes la meilleure équipe d’Europe! Regardez ce qui s’est passé cette saison, c’est la troisième fois que nous battons Manchester City », a déclaré Bradley Smith, un consultant de 25 ans.

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, de nombreux fans de Manchester City se sont rassemblés dans le Townley Pub de la ville.

Ils ont noyé leur peine, mais avec la consolation que l’équipe de Pep Guardiola a terminé la saison en tant que championne de la Premier League et a conservé la Coupe de la Ligue.

Les fans de Manchester City ont connu le désespoir lorsque Havertz a marqué, puis la colère lors du départ anticipé du milieu de terrain Kevin De Bruyne après un clash avec le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger.

AFP