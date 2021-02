L’occupant marocain est responsable de la “mort” de Mohamed Salem Fahim

La Commission nationale sahraouie des droits de l’homme a désigné, vendredi, le gouvernement de l’occupant marocain comme responsable de la mort du citoyen sahraoui Mohamed Salem Fahim à Layoune occupée.

Dans un communiqué publié par l’Agence de presse sahraouie, la Commission des droits de l’homme a attribué « l’entière responsabilité au gouvernement de l’occupant marocain

dans ce crime abject et tous les crimes d’assassinat contre les citoyens sahraouis désarmés et menace de le poursuivre devant la Cour pénale internationale pour ses crimes effroyables, dont des exécutions extrajudiciaires ».

Elle a également condamné avec force « cet assassinat abominable (perpétré par l’occupant marocain) et les violations interminables du droit international des droits de l’homme, les chartes et conventions internationales y afférentes ».

En outre, elle a demandé à « la Croix-Rouge internationale –censée protéger les civils placés sous l’occupation- d’assumer toute sa responsabilité dans la protection des civils sahraouis ainsi que l’Organisation des Nations Unies (ONU) d’assumer la sienne par le biais de la Minurso ».

La Commission sahraouie des droits de l’homme a rappelé aussi à l’ONU « sa responsabilité envers le Sahara Occidental occupé qui n’a toujours pas eu droit à l’autodétermination et à son indépendance », mettant en garde contre « les répercussions et les conséquences entraînées les politiques de l’occupant marocain et sa politique de répression ».

«Les organismes et organisations internationales des droits de l’homme, à l’instar de Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International (AI) sont appelés, selon la Commission, à assumer leur responsabilité et à mettre la pression sur le Maroc afin de cesser ces pratiques criminelles qui portent atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique des citoyens sahraouis dans la partie occupée de la RASD».

Conditions mystérieuses

En plus de ses sincères condoléances présentées à la famille du citoyen sahraoui Mohamed Salem Fahim, elle a fait savoir que «d’après les premiers éléments recueillis auprès de cette dernière, la victime portée disparue -il y a 15 jours- n’a pas donné signe de vie et que les recherches menées et la sollicitation des forces d’occupation de l’aider n’ont pas abouti à retrouver ses traces. D’ailleurs, sa surprise fut grande en apprenant que le corps sans vie de leur enfant se trouvait dans la morgue de l’hôpital de Layoune dans un état de décomposition avancée faute de réfrigérateurs».

Le communiqué a ajouté que la famille du défunt n’a toujours pas eu des éléments précis quant aux circonstances de ce crime abominable en raison notamment de l’indifférence des autorités de l’occupant marocain.

echoroukonline.com