L’OTAN exprime son engagement pour lutter contre le terrorisme au Sahel

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a indiqué ce jeudi l’engagement de l’Alliance atlantique avec la Mauritanie pour lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel, précisant qu’il étudiera de renforcer la collaboration pour générer plus de moyens de défense dans ce pays d’Afrique du Nord.

Au cours d’une conférence de presse faisant suite à la visite du président de la République, Mohamed Ould Ghazouani au siège de l’OTAN, Stoltenberg a réitéré l’engagement de l’Alliance pour travailler avec la Mauritanie et d’autres pays d’Afrique du Nord pour renforcer et garantir la sécurité dans la région. « Il est important de prendre conscience du danger du terrorisme et du fait qu’il est lié à la stabilité dans ces pays. Lorsque les voisins du Sahel sont plus stables, nous sommes plus en sécurité », a-t-il expliqué.

«Nous nous engageons à aider la Mauritanie à renforcer son dispositif sécuritaire, nous soutenons la construction de dépôts de munitions sûrs, ainsi que la destruction des armes obsolètes et nous aidons le processus de retour des soldats à la vie civile», a déclaré Stoltenberg, qui a a expliqué que l’OTAN a également fourni une assistance pour la création de centres militaires dans le pays.

De son côté, le président de la République a prévenu que les groupes terroristes ont développé leur activité ces dernières années.

« J’exprime ma gratitude pour le soutien à la Mauritanie et à la région du Sahel », a-t-il déclaré. « Je réitère l’engagement de mon pays et du G5 Sahel à travailler avec l’OTAN pour renforcer le dialogue et l’échange d’expériences afin de bâtir la grande relation que nous entretenons », a-t-il souligné.

