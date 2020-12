L’UA appelée à faire pression sur le Maroc pour l’amener à respecter son Acte constitutif (Diplomate sahraoui)

Abuja, 25 Déc 2020 (SPS) L’Ambassadeur sahraoui au Nigéria, M. Brahim Salem Yussef, a affirmé vendredi que l’Union africaine est appelée à exercer des pressions sur le Maroc pour l’amener à respecter l’Acte constitutif de l’Organisation continentale dont il membre.

Le diplomate sahraoui a évoqué dans une interview avec le journal nigérien Vanguard, que ‘’L’UA devrait exercer plus de pression sur le Maroc pour l’obliger à respecter et se conformer à son Acte constitutif, ou lui imposer des sanctions’’.

M. Yussef a par ailleurs condamné l’agression militaire marocaine contre des civils sahraouis à El Guerguerat, qui constitue une violation ‘’claire’’ de l’accord de cessez-le-feu. Rappelant que l’UA avait exigé, dans son 14ème sommet en visioconférence, du Conseil de la paix et de sécurité de pousser les deux partis au conflit, la RASD et le Maroc à se réunir sur la table des négociations pour parer à cette situation et réunir les conditions, en vue de faire cesser les hostilités et parvenir à une solution juste et durable au conflit.

Concernant la souveraineté prétendue du Maroc sur les territoires sahraouis, le diplomate sahraoui a relevé que l’Avis consultatif de la Cour de justice était ‘’sans équivoque’’, et de citer : ‘’toutes les preuves matérielles et informations fournies à la Cour, ne prouvent pas l’existence des liens de souveraineté régionaux entre les territoires du Sahara occidental et le Royaume marocain, ni de la Mauritanie ; pour cela la Cour ne dispose de preuve de liens juridiques, susceptibles d’impacter l’application de la résolution 1514 relative à la décolonisation du Sahara occidental, notamment le principe de l’autodétermination à travers l’expression libre et réelle de la volonté des citoyens de la région’’.

Et de déplorer l’échec de l’Organisation des Nation Unies de mener à bien le processus de paix au Sahara occidental. ‘’Dans le cas où l’ONU échouera à préserver la cohérence de ses objectifs et abandonnera les principes inclues dans sa Charte, en permettant de faire répandre la loi de la jungle, nous allons se défendre et combattre l’oppresseur et il ne faut pas s’en douter’’, a-t-il tranché.

Enfin, abordant la dégradation de la situation des droits de l’Homme dans les territoires occupés sahraouis, le diplomate sahraoui, souligne ‘’qu’en dépit de la répression brutale, les sahraoui continuent à défier et rejeter l’occupation marocaine par des manifestations, des sit-in et tout acte de protestation ’’. (SPS)