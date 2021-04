L’UFP ouvre les travaux d’une première session ordinaire de son Conseil national.

Le parti l’Union des Forces du Progrès (UFP) a ouvert le samedi 17 avril 2021, dans la capitale, Nouakchott, la première session ordinaire de son Conseil national.

Cette première session du Conseil national, issue du quatrième congrès du Parti est ouverte en application de l’article 28 du règlement intérieur du parti, a annoncé son président Mohamed Ould Maouloud.

Il a appelé par la suite les participants à observer une minute de silence consacrée à la lecture de la Vatiha en prière aux compagnons de lutte dernièrement décédés.

Ould Maouloud fait sans nul doute allusion à l’ex Secrétaire général du parti feu Moustapha Ould Bedreddine, qui avait formé avec le soutien de leaders UFPéistes dont en première ligne la députée Kadiata Malick Diallo, une dissidence au sein du parti, sur fond de divergence de positionnement aux élections présidentielles de juin 2019.

Dans une lettre écrite le 30 juillet 2020, le président de l’UFP rendait également un vibrant hommage au journaliste sénégalais feu Babacar Touré. « Depuis des décennies, au cœur des luttes des peuples de notre région africaine contre le néocolonialisme et les dictatures, Babacar Touré fut un ardent compagnon de tous les instants, un ami fidèle à ses engagements, un esprit libre, éclairé et solidaire des justes causes pour lesquelles il se dépensait sans compter », écrit-il.

« Ce fils du Sénégal a épousé les préoccupations et éprouvé les peines de tous les autres peuples d’Afrique. Néanmoins, la Mauritanie occupait une place particulière dans son cœur généreux. La confiance qu’il plaçait dans notre combat date de l’époque héroïque de résistance du MND dont il fut un des grands soutiens ».

Mohamed Lemine

Senalioune