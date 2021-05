L’UPR ouvre le feu sur Aziz et affirme qu’il est apparu pour ce qu’il est !

Le Parti de l’Union pour la République au pouvoir en Mauritanie a critiqué une déclaration publiée par le Parti Baas socialiste arabe mauritanien. Il a qualifié la déclaration de boiteuse.

UPR (l’Union pour la République) a attaqué l’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, et il a accusé de se tenir derrière des tracts et déclarations attaquant le régime de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

L ‘Union pour la République a décrit la déclaration rendue publique hier comme une « déclaration d’un contenu maigre et insensé tentant de saper la direction du pays du parti socialiste arabe Baas en accord avec ce que l’ancien président avait l’habitude de répéter, puisqu’il paraissait vraiment accusé de la disparition de nombreuses fortunes du pays.

L’ancien président a tenu « une déclaration malhonnête, avec un manque de sens essayant de saboter la direction du pays », estime le parti au pouvoir qui accuse Mohamed ould Abdel Aziz d’avoir disséminé ses biens mal acquis à travers le pays.

UPR a condamné “l’approche vulgaire et préjudiciable, qui consiste à tomber dans les puits de la confusion et à chercher une bouée de sauvetage en semant la confusion, et en essayant de détourner l’attention du public des grandes réalisations accomplies et s’emploie à y parvenir par le gouvernement de Son Excellence le Président de la République Mouhamed ould Ghazouani. “