M. Ould Abdel Aziz: d’oû vous vient votre fortune?

Comme suite à la conférence de presse de l’ancien président Pr Lo Gourmo Abdoul qui est par ailleurs avocat demande à Ould Abdel Aziz d’où vous vient sa fortune.

« M. Ould Abdel Aziz, la question fondamentale à laquelle vous etes tenu de répondre de par la loi, est la suivante: d’oû vous vient votre fortune? Tout le reste est marginal.

Si votre fortune est justifiée et que vous n’avez rien commis d’illégal pour l’accumuler alors vous avez le droit d’en jouir tranquillement et nul ne devrait vous enquiquiner. Il reste que la charge de la preuve de la licéité de cette fortune vous incombe car vous êtes un homme public, ancien Chef de l’Etat de surcroît. C’est la loi. Et l’art 93 de la constitution ne fait pas barrage à cette exigence, une fois que vous avez quitté le palais présidentiel. », a écrit Pr Lo Gourmo Abdoul sur sa page Facebook.