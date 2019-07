Dakar, 3 juil (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall a adressé une lettre de félicitation au président élu mauritanien Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazwami pour saluer sa « brillante victoire » et formuler pour lui « des vœux ardents de bien-être et de succès continu » dans ses nouvelles charges. « Suite à la publication des résultats définitifs de la présidentielle mauritanienne, j’ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante victoire », écrit Macky sall dans son message dont copie a été transmise mercredi à l’APS. Il a formulé pour son homologue nouvellement élu, « des vœux ardents de bien-être et de succès continu dans l’accomplissement » de ses « plus hautes charges » au service de ses compatriotes. « Dans l’esprit des excellentes relations de bon voisinage, d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre nos deux pays, je me réjouis à l’idée d’œuvrer avec vous au raffermissement de ces liens privilégiés », ajoute le président Sall.

APS