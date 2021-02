Macron promet un vaccin pour «tous les Français qui le souhaitent»

(COVID-19) France : « Nous serons en mesure de proposer un vaccin à tous les adultes qui le souhaitent avant la fin de l’été », annonce Emmanuel Macron

French.xinhuanet.com | Publié le 2021-02-03 à 04:24

PARIS, 2 février (Xinhua) — « Nous serons en mesure de proposer un vaccin à tous les adultes qui le souhaitent avant la fin de l’été », promet le président français, Emmanuel Macron, lors d’une interview au journal télévisé du « 20 heures » de la chaîne TF1 ce mardi soir.

« Ce qu’il faut réussir à mobiliser, ce sont tous les laboratoires qui permettent de produire les vaccins pour le plus vite possible acquérir le maximum de doses », a ajouté le chef de l’Etat français qui s’exprimait sur la stratégie de vaccination française à l’issue d’une réunion à l’Elysée avec les acteurs industriels français du secteur.

« Nous avons sécurisé au niveau européen environ 2,3 milliards de [doses de] vaccins. Nous espérons encore plus, si on arrive à accélérer et homologuer de nouveaux vaccins », a souligné Emmanuel Macron, ajoutant que quatre sites français vont produire des vaccins « dès la fin février. »

En France, 80% des personnes qui résident en Ehpad qui le souhaitent seront vaccinées « début mars », a également annoncé Emmanuel Macron. « Il faut organiser plus vite, plus fort la production de ces nouveaux vaccins et permettre une production mondiale, pour fournir les citoyens des pays les plus pauvres », a expliqué le président français.

Le président Macron a fixé plusieurs objectifs dont « tenir, protéger les plus faibles, protéger notre système de santé et pouvoir protéger notre jeunesse, qui a besoin d’étudier, d’aller à l’école (…) Chaque jour, nous vérifions les chiffres. Mais j’ai confiance dans notre capacité à nous mobiliser », a-t-il indiqué.