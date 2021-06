Mali : la France suspend ses opérations militaires conjointes

Télécharger le logoLe Ministère de la Santé et du développement social communique : Ce jour, 3 juin 2021, sur sept-cent (700) échantillons testés, les services de santé ont enregistré dix (10) nouveaux cas de COVID- 19. Nous notons dix-sept (17) patients guéris et zéro (0) décès au cours des dernières vingt-quatre (24) heures. De même, dix-sept (17) malades sont hospitalisés dans les structures de prise en charge parmi […]

L’ACA (www.ati-ACA.org) a démontré une solide résilience et généré une hausse de 43 % de son bénéfice net et des expositions brutes de 6,3 milliards d’USD durant la pandémie mondiale de la COVID-19 ; L’ACA a élargi sa base de capital et son empreinte à travers le continent africain grâce au soutien de la Banque Africaine […]