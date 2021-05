Mali : Le Conseil de sécurité de l’ONU exige une reprise immédiate de la transition civile

Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenu ce mercredi 26 mai une réunion extraordinaire au siège de l’institution sis à New-York pour parler de la situation actuelle du Mali. Alors que le Président et le Premier de la Transition ont, dans la journée du mercredi, le CS-ONU réclame, au cours de sa session tenue le même jour, une « reprise immédiate de la Transition menée par des civils ».

Dans une déclaration adoptée à l’unanimité par ses membres, le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné avec « fermeté », l’arrestation et la destitution par les militaires des autorités civiles de la Transition au Mali. Il réclame ainsi, une « reprise immédiate et sans délai de la Transition civile » au Mali.

Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à « la libération sûre, immédiate et inconditionnelle de tous les responsables détenus et ont exhorté les éléments des forces de défense et de sécurité à regagner leurs casernes sans délai ».

Les membres dudit Conseil réaffirment « leur soutien à la transition menée par des civils au Mali, avant d’appeler à sa reprise immédiate, conduisant à des élections et à l’ordre constitutionnel dans le délai de 18 mois établi, conformément à la charte de transition ».

L’instance onusienne a aussi « appelé toutes les parties prenantes maliennes à donner la priorité au renforcement de la confiance, à l’engagement dans le dialogue et à être disposées à faire des compromis pour atteindre ces objectifs ». Les membres du Conseil ont indiqué, par ailleurs dans la déclaration, « qu’imposer un changement de direction de transition par la force, y compris par des démissions forcées, était inacceptable ».

Le conseil s’est dit aussi préoccupé du risque « d’impact négatif de ces développements sur les efforts en cours pour lutter contre le terrorisme, mettre en œuvre l’Accord sur la paix et la réconciliation au Mali et stabiliser le Centre du Mali ». Avant de réitérer son soutien indéfectible aux efforts de médiation de l’Union africaine (UA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Mali. Les membres du Conseil de l’instance onusienne ont appelé « toutes les parties prenantes maliennes à continuer de coopérer pleinement avec les efforts de tous les partenaires pour assurer la reprise de la transition menée par des civils ».

En outre, le Conseil réitère son soutien à la mission onusienne basée au Mali (MINUSMA), « pour qu’elle continue de s’acquitter de son mandat tel que prescrit dans la résolution 2531 (2020) ». Il a ensuite exprimé sa détermination à continuer de suivre de plus près l’évolution de la situation du Mali.

