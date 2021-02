COMMUNIQUE DE PRESSE

Accès aux marchés internationaux et opportunités d’export et d’investissement post-COVID 19

Maroc-Afrique du Sud: Un marché encore méconnu

L’Afrique du Sud est un marché jeune et fortement digitalisé, où le e-commerce représente une opportunité d’investissement importante.

Le Maroc et l’Afrique du Sud sont les deux plus grands investisseurs africains en Afrique, qui gagneraient à développer davantage leurs échanges commerciaux.

Casablanca, 24 Février 2021.

Le webinaire « Doing Business With South Africa » s’est tenu le 24 février 2021, en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting. La rencontre organisée par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), a été animée par Mme Valérie Chesneau, experte du développement international. Elle avait pour objectif d’identifier les secteurs clés et opportunités du marché sud-africain pour les exportateurs marocains.

L’Afrique du Sud est la première économie d’Afrique australe et la deuxième économie du continent africain, derrière le Nigéria et devant l’Egypte. Le pays représente un marché de 58 millions d’habitants et un PIB de 370 Mds USD, soit un PIB par habitant de 6000 USD en 2019. Tandis que l’État possède 11 langues officielles, la langue utilisée dans le cadre des affaires reste principalement l’anglais.

“L’Afrique du Sud est le premier partenaire économique du Maroc en Afrique australe et d’énormes opportunités d’investissement existent entre les deux pays” explique l’experte Mme Valérie Chesneau. Elle rappelle quelques investissements notables entre le Maroc et l’Afrique du Sud, tels que l’acquisition de Saham Finances par Sanlam, l’achat d’AnfaPlace Shopping Center Casablanca par Delta Mara Holding, un fonds d’investissement panafricain et la prise de participation de Tana Investment Holdings dans Palmagri.

Le Maroc et l’Afrique du Sud sont les deux plus grands investisseurs africains en Afrique et les opportunités d’échanges économiques entre les deux acteurs régionaux sont importantes. Les principaux secteurs d’investissement à ce jour en Afrique du Sud sont les services financiers, le secteur des assurances, le secteur des mines, le secteur manufacturier et les services de transport et d’entreposage.

En termes de produits, les entreprises marocaines exportatrices vers l’Afrique du Sud sont pour le moment essentiellement spécialisées dans l’agro-alimentaire, notamment dans les produits de la mer. En 2019, 68,56% des importations sud-africaines en provenance du Maroc étaient des produits animaliers, soit une valeur de plus de 476 MDH. Le second type de produits le plus importé est le textile, qui représente 9,80% des importations et une valeur de plus de 68 MDH. Finalement, la machinerie et les équipements électroniques sont également en tête du classement, représentant 8,29% des importations et plus de 57 MDH.

L’investissement doit également prendre en compte l’importance de la RSE dans le marché sud-africain, notamment en termes de transformation socio-économique. En effet, suite à la défavorisation historique de certaines populations, de nombreuses lois et programmes de responsabilité sociétale ont été mis en place afin d’assurer un impact positif de l’économie sur des thématiques telles que l’environnement, la sécurité alimentaire, l’entreprenariat et le Black Economic Empowerment.

Lien du webinaire : https://fb.watch/3RTjV2Uto1/

Les prochaines rencontres Doing Business :

Date Heure Pays Expert 10 MAR 2021 15H00 GHANA Philippe Cordier 24 MAR 2021 15H00 BRESIL Raphël Allemand 7 AVR 2021 15H00 BENIN Philippe Cordier 21 AVR 2021 15H00 POLOGNE Maryline Bertheau 5 MAI 2021 15H00 GUINEE Philippe Cordier 19 MAI 2021 15H00 RWANDA Adelin KAJANGWE 9 JUI 2021 15H00 BURKINA FASO Philippe Cordier 23 JUI 2021 15H00 E.A.U Jean Pierre Labry 8 SEP 2021 15H00 NIGERIA – 22 SEP 2021 11H00 JAPON Fabien Debeacker 6 OCT 2021 15H00 SUEDE Charlotte Loyau 20 OCT 2021 15H00 CAMEROUN Hervé MONBIA Les prochaines rencontres Doing Business