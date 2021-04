Maroc : décès du prince Philip, le roi Mohammed VI inconsolable

Publié par Dreyfus polichinelle

Le décès, à la porte du centenaire, du Prince Philip, Duc d’Édimbourg, continue de susciter des réactions à l’échelle planétaire. Mohammed VI, Roi du Maroc, a tenu à adresser un message de condoléances à la famille royale éplorée.

Le message de condoléances du roi Mohammed VI au prince Charles

9 avril 2021, la nouvelle tombe comme un couperet aussi bien en Angleterre qu’à travers le monde. Le Prince Philip, Duc d’Édimbourg, est en effet passé de vie à trépas dans sa 99e année. Le décès de l’époux de la Reine d’Angleterre a plongé l’humanité tout entière dans une certaine consternation. Dès l’annonce de cette triste nouvelle, les messages de soutien et de condoléances à la famille royale se sont succédé.

Mohammed VI, Roi du Maroc, a également tenu à exprimer toute sa compassion à la noble famille anglaise. Dans un message dont Afrique-sur7 a reçu copie, le Roi marocain a déclaré avoir été « profondément attristé par la nouvelle du décès de Votre cher père, Son Altesse royale le Prince Philip, Duc d’Édimbourg ».

Le souverain du royaume chérifien a également eu des paroles de compassion pour la Reine Élisabeth, veuve du défunt Duc. Exprimant à a Reine sa grande affliction pour le décès de « Votre époux bien-aimé ». Puis, il ajoute : « Que Son Altesse royale le Prince Philip repose en paix. »

Qui était prince Philip, duc d’Edimbourg ?

Décédé à l’âge de 99 ans, Philip Mountbatten devenu Prince Philip, Duc d’Édimbourg, était le Prince de Grèce et de Danemark, Prince du Royaume-Uni, Duc d’Édimbourg, Comte de Merioneth et Baron Greenwich. Il a convolé en justes noces avec la Reine d’Angleterre en 1952. Il était par ailleurs le père du Prince Charles de Galles, à qui le roi marocain a adressé ses condoléances.

La nouvelle du décès du Prince Philip, Duc d’Édimbourg, a été annoncée sur le compte Twitter de la famille royale. « C’est avec un profond chagrin que Sa Majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé. Le prince Philip, duc d’Édimbourg », peut-on lire dans ce tweet officiel. Annonçant que Son Altesse est décédé « paisiblement ce (vendredi) matin au château de Windsor ».

Et, selon ce qu’il souhaitait, « dans son propre lit ». La Reine étant à ses côtés à son chevet dans ses derniers instants. Le Prince Philip était hospitalisé, le 16 février 2021, atteint de quelques difficultés cardiovasculaires. Ce mal a finalement eu raison de lui.

Mohammed VI, un roi compatissant et diplomatiquement outillé

La monarchie marocaine est dirigée par le Roi Mohammed VI. Héritier du Roi Hassan II, le Roi des Marocains a imposé son leadership dans le Maghreb et en Afrique. Le peuple marocain est en phase avec son roi, qui a une politique diplomatique des plus affinée. Dans la politique marocaine extérieure, les relations bilatérales et multilatérales avec d’autres États se renforcent davantage.

