Maroc Telecom offre un rendement de 2,8% aux actionnaires,…

…évoque des pressions récentes sur les prix au Maroc

Maroc Telecom annonce ajourd’hui des résultats opérationnels conformes aux objectifs grâce à des performances solides en filiales avec notamment:

» Hausse de la base clients du Groupe de 8,1%, qui atteint près de 73 millions de clients ;

» Croissance du chiffre d’affaires des filiales Moov Africa (+1,4% à base comparable*), tirée par la Data Mobile et les services Mobile Money ;



» Croissance soutenue de la Data Fixe au Maroc (+13,2%) ;

» Profitabilité renforcée avec un niveau de marge d’EBITDA ajusté du Groupe à 51,9%, en amélioration de +0,7 pt à base comparable*.

Proposition de distribution de 3,5 milliards de dirhams, soit 4,01 dirhams par action, représentant un rendement de 2,8%.



Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l’année 2021, à périmètre et change constants :

► Baisse du chiffre d’affaires ;

► Baisse de l’EBITDA ;

► CAPEX de maximum 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

À l’occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré : «Sur l’année 2020, le Groupe Maroc Telecom affiche des résultats opérationnels conformes aux objectifs. Grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts et aux multiples innovations, le Groupe maintient ses marges, démontrant ainsi sa résilience et sa forte capacité à s’adapter aux conditions imposées par une crise sanitaire et économique inédite. Au Maroc, malgré les effets de cette crise et une forte pression concurrentielle, lesinvestissements importants réalisés dans le Très Haut Débit confortent son leadership et sa position d’opérateur pionnier. À l’international, le Groupe a fait le choix de réunir les différentes filiales sous une identité visuelle commune « Moov Africa » qui reflète la dynamique de leur croissance. Le chantier de digitalisation engagé par le Groupe se poursuit et a démontré son efficacité face à un environnement contraignant imposé par la pandémie.»

► Parc

La base clients du Groupe progresse de 8,1% en 2020, pour atteindre près de 73 millions de clients, grâce notamment à la croissance des parcs des filiales Moov Africa et du Fixe au Maroc.

► Chiffre d’affaires

Le Groupe Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires(4) de 36 769 millions de dirhams, en hausse de 0,7% (-0,8% à base comparable).

La hausse du chiffre d’affaires des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc compense le ralentissement des activités Mobile au Maroc, fortement impactées par le contexte concurrentiel.



Sur le seul quatrième trimestre et malgré la baisse des terminaisons d’appels Mobile au Maroc en décembre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une hausse de 0,7% (+0,4% à base

comparable), grâce notamment à la hausse soutenue des activités des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc.

► Résultat opérationnel avant amortissements

À fin décembre 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’établit à 19 100 millions de dirhams, en hausse de 0,9% (+0,5% à base comparable. Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’établit à 51,9%, en hausse de 0,1 pt (+0,7 pt à base comparable), grâce à une gestion rigoureuse des coûts.



► Résultat opérationnel

À fin 2020, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’élève à 11 598 millions de dirhams, en hausse de 0,8% à base comparable, grâce à la progression de l’EBITDA. Le taux de marge d’EBITA ajusté s’établit à 31,5%, en hausse de 0,5 pt à base comparable.

► Résultat net- part du Groupe

Le Résultat Net ajusté part du Groupe ressort en légère baisse de 0,4% à base comparable.

► Investissements

Les investissements(2) hors fréquences et licences, en baisse de 38,3% sur un an, ont été adaptés au contexte de crise sanitaire et orientés vers la forte demande en accès Internet Fixe, les extensions des infrastructures Data, et la qualité de service. Ils représentent 9,0% du chiffre d’affaires, soit un niveau conforme avec l’objectif annoncé sur l’année.



► Cash-Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s’améliorent de 17,8% à base comparable, pour atteindre 15 719 millions de dirhams en raison essentiellement de la baisse des investissements.



Au 31 décembre 2020, la dette nette(7) consolidée du Groupe Maroc Telecom représente 0,8 fois(3) l’EBITDA annuel du Groupe.

► Faits marquants du quatrième trimestre

Au Maroc, l’ANRT met en place un encadrement pluriannuel des tarifs de terminaisons d’appel Mobile et Fixe, impliquant une baisse des tarifs pour le Mobile de 35% pour Maroc Telecom vs. 25% pour Orange et 22% pour Inwi avec maintien de l’asymétrie.

En Mauritanie, Mauritel obtient une licence 4G pour un montant total de 124 millions de dirhams.

La nouvelle identité visuelle « Moov Africa » est lancée le 1er janvier 2021. Les dix filiales du Groupe Maroc Telecom (présentes en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, République Centrafricaine et Tchad) sont désormais réunies autour d’une identité commune.

► Dividende

Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2021, la distribution d’un dividende de 4,01 dirhams par action, représentant un montant global de 3,5 milliards de dirhams.

► Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l’année 2021

Sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit pour l’année 2021, à périmètre et change constants :

► Baisse du chiffre d’affaires ;

► Baisse de l’EBITDA ;

► CAPEX de maximum 15% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

