Maroc : Un militant de parti arrêté pour soutien au peuple sahraoui

Le bureau national de la jeunesse du parti politique marocain Annahj Addimocrati (la Voie démocratique) a qualifié l’arrestation de l’un de ses membres par le commissariat de la ville marocaine de Demnate, « d’acte répressif et vindicatif » contre le parti en raison de ses positions de principe, et son appui « au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ».

Le bureau a estimé que la décision des autorités judiciaires marocaines de poursuivre ce membre après sa mise en liberté de « tentative désespérée du régime du Makhzen de réprimer la liberté d’opinion et d’expression », qualifiant cette démarche d’acte vindicatif contre le parti en raison de ses positions vis-à-vis des « différentes questions nationales » et ses positions de « principes » favorables à l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental.

Dans un communiqué, la filiale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Demnate a dénoncé l’arrestation du membre du parti Annahj Addimocrati, la qualifiant « d’arbitraire et de violation du droit d’expression ».

Les autorités judiciaires de la ville de Demnate avaient convoqué, puis arrêté le membre dudit parti marocain suite à un post publié sur son compte facebook sur le Sahara Occidental, l’accusant de « porter atteinte aux constantes de la nation et à l’intégrité territoriale du pays via les réseaux sociaux ».

Le concerné, dont la première session du procès aura lieu le 15 février prochain à Azilal, est actuellement en liberté.

Connu pour ses positions en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, le parti marocain en question avait déjà critiqué vigoureusement auparavant la normalisation des relations entre le Maroc et l’entité sioniste.

elmoudjahid