Mauritanie: 100.000 familles bénéficient pour la première fois d’une assurance santé

Suite aux rencontres de la dernière journée du Championnat de Tunisie de Rugby à XV Seniors Hommes qui se sont déroulées dimanche dernier, le RC Béja et le RC Zeramdine rejoignent respectivement le Stade Nabeulien et le AS Jammel en demi-finale : RC Béja vs AS Jammel le samedi 29 mai à 16h00 Stade Nabeulien […]