Mauritanie: à Nouakchott, les visas d’entrée pour le Royaume du Maroc sont encore octroyés

Maroc: Malgré la pandémie, le consulat du Maroc à Nouakchott continue à délivrer des visas d’entrée à ceux qui souhaitent se rendre dans le Royaume pour diverses raisons, notamment médicale. Plus de 5.000 visas ont ainsi été délivrés depuis la réouverture des frontières aux voyageurs, à fin décembre 2020.

Après un chiffre record de 45.000 visas délivrés en 2019, les services consulaires de l’ambassade du Royaume du Maroc en Mauritanie ont retrouvé un certain rythme, en octroyant plus 5.000 titres de séjour depuis décembre 2020, malgré les restrictions imposées par la pandémie du Covid-19 qui sévit depuis plus d’une année, démontrant ainsi la volonté des deux pays de ne pas freiner les flux des voyageurs.

Abdelkhalak Fardou, consul du Maroc à Nouakchott expose, pour Le360 Afrique, les restructurations opérées dans sa représentation diplomatique, « afin de faciliter l’octroi des visas aux citoyens mauritaniens ou résidents dans un délai de 24 heures » et de maintenir un rythme soutenu de délivrance de visas.

Ainsi, explique-t-il, « en 2019, 45.000 titres de voyage ont été octroyés au niveau des consulats du Maroc de Nouakchott et Nouadhibou », la capitale économique mauritanienne.

En 2020, le système d’octroi de visas d’entrée avait été suspendu, du fait de la pandémie de Covid-19. Cependant, les Mauritaniens ont bénéficié, pour diverses raisons, de plus de 2.000 autorisations exceptionnelles de voyage, via le passage terrestre d’El Guerguerat, pendant cette période.



Mauritanie-Maroc: poursuite de la délivrance des visas en dépit du Covid-19

En même temps que la reprise du système d’octroi des visas, l’ambassade a mis en place quatre critères déterminant le profil des bénéficiaires: visas maladie, visas affaires, visas regroupement familial et visas étudiants.

Fatou Diop, qui souhaite obtenir un visa d’entrée pour le Royaume, pour des raisons liées à sa santé, salue la célérité avec laquelle elle a pu bénéficier d’un visa au bout de 24 heures. Les services consulaires sont en effet appréciés par les nombreux demandeurs de visas, pour lesquels cette citoyenne mauritanienne remercie l’ambassade du Maroc.

Pour sa part, Mohamed Abdallah, homme d’affaires qui se rend régulièrement au Maroc pour rencontrer ses partenaires, se réjouit d’avoir obtenu un visa en 24 heures à chaque fois qu’il l’a sollicité.

Au-delà de ces personnes, tous les usagers des services consulaires bénéficiaires des visas, ont tenu à remercier le Royaume du Maroc et le roi Mohammed VI d’avoir permis à des malades, de citoyenneté mauritanienne, de bénéficier de ces visas afin de pouvoir se soigner au Maroc.

Ils ont aussi loué la disponibilité des fonctionnaires de la représentation diplomatique pour les soins portés à la satisfaction des demandes des citoyens mauritaniens.

Le 11/04/2021 Par notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck

Source: Le360 Afrique