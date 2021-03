Mauritanie : Accusé de corruption, l’ex-Président Abdel Aziz menace de faire de grandes révélations

© Koaci.com – vendredi 19 mars 2021 – 09:32

Assailli par la justice de son pays qui le soupçonne de corruption pendant ses années d’exercice, l’ex-Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a menacé de tout déballer.

« Je suis sûr également que s’il parle, ses propos feront du remue-ménage dans le pays et auront pour conséquences de changer beaucoup de choses » – Mohameden Ould Icheddou.

Par la voix de son avocat, Mohamed Ould Abdel Aziz a menacé de briser le silence , un grand déballage qui pourrait tout changer .

« Si la supercherie actuelle continue, je suis sûr que mon client brisera le silence, malgré son attachement à la Constitution et à son article 93, qui le mettent à l’abri de toute action judiciaire devant les tribunaux ordinaires », a déclaré lors d’une conférence de presse l’un de ses avocats, Mohameden Ould Icheddou. »Je suis sûr également que s’il parle, ses propos feront du remue-ménage dans le pays et auront pour conséquences de changer beaucoup de choses », a-t-il ajouté.

On ignore pour l’heure ce que l’ex-Président chercherait à révéler ou à qui cela pourrait nuire.

Au pouvoir de 2008 à 2019, Mohamed Ould Abdel Aziz a été inculpé pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent et placé sous contrôle judiciaire ainsi qu’un de ses gendres, deux anciens Premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hommes d’affaires.

Koaci