Mauritanie/ Communiqué du conseil des ministres – AMI

Conseil des ministres – AMI/ Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 03 Mars 2021 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et approuvé le deux projets de lois suivantes :

-Projet de loi autorisant la ratification du Contrat de Financement relatif au Projet du Câble sous-marin dans le cadre de la résilience à la COVID-19, signé le 22 décembre 2020, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Le présent projet de loi porte sur le déploiement d’une connexion internationale alternative entre la Mauritanie et le reste du monde via internet. Il s’agit d’un nouveau câble sous-marin résistant à l’usure et basé sur les technologies les plus récentes qui devra fournir une solution alternative à l’infrastructure de connectivité internationale existante, ainsi qu’une capacité supplémentaire de transmission de données pour faire face à une demande croissante de l’accès à l’internet dans le pays.

-Projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt, destinée au financement du projet d’appui au plan national de veille et de riposte à la COVID-19, signée le 11février 2021 entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID).

Le financement objet de cette convention vise à appuyer les efforts du Gouvernement consistant à atténuer les effets pernicieux de la pandémie COVID-19 sur les ménages pauvres, à améliorer la sécurité alimentaire, par le biais de la distribution gratuite de vivres et l’appui au secteur agro-pastoral.

Le Conseil a également examiné et adopté le deux projets de décret suivants :

-Projet de décret relatif au registre du commerce et des sûretés mobilières.

Le présent projet de décret répond à un double besoin : mieux connaitre le contenu des dispositions encadrant le Registre du Commerce ; et les rendre plus facilement accessibles à tous pour qu’elles soient mieux appliquées.

-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Mauritanien de Recherche et de Formation en matière de Patrimoine et de Culture.

Le Ministre de la Justice Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

La Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative à l’opération du Ramadan pour l’année 2021.

Cette communication esquisse l’intervention menée par les pouvoirs publics pour assurer la mise à la disposition du consommateur jeûneur des denrées de consommation courante à des prix accessibles tout au long du mois du Ramadan.

Elle consiste à subventionner les prix des denrées de base au profit des franges les plus pauvres, à préserver celles-ci de la spéculation durant le mois du jeûne et à sécuriser l’approvisionnement en denrées de première nécessité telles que riz, sucre, huile, lait, pommes de terre, oignons et pâtes.

L’opération Ramadan se distingue cette année par son envergure et sa portée qui couvre l’ensemble du territoire national en plus d’un volet spécialement dédié à Iftar Essaim.

Conseil des ministres – AMI / le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs

Cabinet du Ministre

Chargés de mission

Ahmed Salem Tebakh, précédemment coordinateur de la cellule PPP

Habiboullah Mohamed Ahmed, précédemment Directeur Général Promotion des Investissements

Mohamedy Maaloum, précédemment Conseiller Technique Gouvernance

Issa Ould Bellal,

Azz Din Moctar ould Daddah

Conseillers

– Juridique : Mohamed Salem O. Soueilim,

– Secteurs productifs : Ball Mohamed Fadel, titulaire d’une Maîtrise en Sciences Economiques Coordinateur de projet

– Secteur privé : Fatimetou Mint Horma, précédemment DGA Promotion des Investissements.

– Réformes : Mohamedou Mbaba ; Professeur d’Économie

– Secteurs sociaux : Bouna Ely Bouha, précédemment en charge du développement régional

– Intégration régionale (y compris le G5-Sahel) : Salek O. Aïnatt, précédemment DGAF

– Communication et des relations publiques : Ahmed Mohamedou

– Développement régional : Mohamed Teghre, précédemment. Directeur Des Politiques

– Gouvernance : Taleb Mahjoub, précédemment DGA ex-ONS

– Thématique transversale : Mohamed Salem Ould Sedigh

Inspection Interne

Inspecteur Général :Brahim Sidaty, précédemment DAAF

Inspecteurs :

– Fall O. Zerrough ;

– Fatma Hbibi Neinin,

– Senya Lechiakh,

– Fatimetou Michel Verges,

– Oum El Moumin BARO,

– Demba Ould Alioune Sabar, précédemment Directeur Adjoint SCAPP

– Baba Ahmed Khalifa, précédemment DGA SER

Ely Oudeïka, précédemment DGA DSP

Administration Centrale

Direction Générale des Stratégies et Politiques de Développement

Directeur Général : Abass SYLLA,

Directeur Général-Adjoint : Abderrahman Ould Deddy, précédemment. Directeur Prévision

Direction de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée

Directeur : Sidi Mohamed O. Zenvour,

Directeur Adjoint : Sidaty O. Sidaty, précédemment Directeur Adjoint

Direction de la Prévision et de l’Analyse Économiques (DPAE)

Directeur Adjoint : Ahmed Taghi, précédemment Chef de Service à la Prévision économique.

Direction Générale des Financements et de la Coopération Économique

Directeur Général : Mohamed Salem O. Nany,

Directeur Général Adjoint : Mahfoud Ahmedou Brahim, précédemment. Conseiller G5, et FED

Direction de la Programmation et de l’Efficacité Allocative des Investissements

Directeur : Mohamed Yahya Ould Mohamed El Moustapha;

Directeur Adjoint : Cheikhna O. Mohamed Mahmoud,

Direction du Financement (DF)

Directeur : Sy Mamadou,

Directeur Adjioint : Med Moctar Ould Yahya, précédemment Coordinateur Cellule Monde Arabe

Direction de la Supervision des Projets (DSP)

Directeur : Abderrahim Zein, précédemment Coordinateur cellule audit des projets

Direction des Conventions de Financement (DCF)

Directrice : Vatme Mint Iveko,

Directeur-Adjoint : Nourdine Mohamed Lemine,

Direction Générale des Partenariats Public- Privé (DGPPP)

Directeur Général : Ahmedou Salek O. Beyah, précédemment Coord. Cel. Produire Mie

Directeur Général Adjoint : Kane Moctar, précédemment Directeur des Investissements

Direction des Partenariats Public-Privé

Directrice : Taama Mint Maouloud Master II Maths app. Eco & Fi

Directrice Adjointe: Khadijetou Mint Ahmed, Cel. PPP ; EDHEC Business School

Direction de l’Appui à la Formalisation de l’Économie (DAFE) :

Directeur: Limam Ahmed Ahmedou

Directeur Adjoint :Mohamed El Kory Tablenkou ; précédemment Directeur Adjoint du Programme d’Investissement.

Direction de l’Amélioration du Climat des Affaires (DACA)

Directeur: Ely O. Charghi,

Directrice Adjointe :Khadijetou Mint Yahya, Master en Business Management

Direction Générale de l’Evaluation, du Suivi et des Reformes (DGESR) :

Directeur Général :Cheikhna O. Beddad, précédemment Conseiller du Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie

Directeur Général Adjoint : Dahmane ould Beich

Direction de l’Evaluation des Politiques Publiques

Directeur: Hadramy O. Khattri, Économiste, cadre du MF

Directeur Adjoint :Dah O. Khattar, précédemment Chef de service Direction des Politiques

Direction de la Conception et du Suivi des Réformes (DCSR)

Directeur : Hussein Mejdoub, précédemment Directeur Adjoint Mob. F

Directeur Adjoint :Moulaye Driss Moulaye Oumar, précédemment Chef Service. Cellule Monde Arabe

Direction du Suivi et des Systèmes d’Information (DSSI)

Directeur Adjoint : Cheikh Souvi,

Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF)

Directeur: Koueta Karagmara Amadou, précédemment DAAF Ministère Délégué.

Directeur Adjoint : Mohamed Lemine Moine,

Etablissements Publics

Agence pour la Promotion des Investissements en Mauritanie

Directrice Générale: Aïssata LAM, BBA HEC Montréal et DES Harvard

Agence Nationale des Statistiques et de l’Analyse Démographique et Economique

Directeur Général : Mohamed Elmoctar Sidi Bacar, DG ex-ONS

Directeur Général Adjoint :Bâ Oumar, précédemment. Chef Département ex-ONS

Ministère de la Santé

Établissements Publics

Centre Hospitalier d’Aioun

Directeur : Dr Sy Alassane, précédemment Cadre au Ministère.

Centre Hospitalier de Nouadhibou

Directeur adjoint : Dr Salah Eddine Deida, précédemment Réanimateur COVID. INHV

Centre Hospitalier de Kaédi

Directeur adjoint : Dr Ali Mohmed Maurice, Médecin Gynécologue,

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire

Administration Centrale

Direction Générale des Bâtiments et Équipements Publics (DGBEP)

Directeur Général : Yahefdhou Chrive, Ingénieur architecte précédemment Directeur Général adjoint des bâtiments et équipements publics

Directeur Général adjoint : Mohamed Brahim, Ingénieur en génie civil, précédemment inspecteur Général

Direction des Travaux

Directeur : Mohamed Yedali Hacen, Ingénieur architecte précédemment chef de projet à ETR-ML

Établissements Publics

Agence Nationale d’Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)

Directeur Général Adjoint : Mohamed Ould Zamel, Ingénieur en Génie civile précédemment chargé de mission.