Mauritanie : COVID-19 — Connaissances parmi les éleveurs (Janvier – Mars 2021)

Dans le cadre de ses activités de suivi des mouvements de transhumance (TTT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Mauritanie en collaboration avec le Groupement National des Associations Pastorales (GNAP) met en place des activités de comptage des troupeaux et personnes.

Pour analyser le niveau de compréhension et de sensibilisation sur le COVID-19, des indicateurs additionnels ont été inclus dans le cadre des activités TTT pour analyser le niveau de compréhension et de sensibilisation des éleveurs transhumants sur le COVID-19. Suite à ces questions, les énumérateurs, formés par l’OIM et GNAP, ont sensibilisé les individus interrogés sur la maladie et les moyens de limiter la contamination. Les données présentées sur cette page ont été recueillies lors d’enquêtes conduites dans les régions de Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar, Assaba, Guidimagha, Hodh El-Chargui et Hodh El-Gharbi auprès des 2 439 transhumants entre le 17 janvier et le 13 mars 2021.

Au total, 98 pour cent des 2 438 personnes qui ont répondu à cette question ont confirmé avoir déjà reçu des informations sur la façon de se protéger contre le COVID-19. La tendance générale montre que la proportion des personnes ayant reçu ces informations augmente au fil du temps, passant de 97 pour cent en janvier 2021 (semaine 3) à 99 pour cent en mars 2021 (semaine 2).

