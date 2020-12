Un certain nombre de membres du gouvernement et de dirigeants du parti au pouvoir en Mauritanie regardent avec beaucoup de prudence les mouvements en cours à l’intérieur du palais présidentiel ces derniers jours, ainsi que les fréquents rencontres avec certaines personnalités de l’opposition.

Rien n’a été divulgué sur les récentes réunions bilatérales que le président a eu avec des personnalités de l’opposition et d’anciennes figures du parti au pouvoir.

On s’attend à ce que le dialogue en cours ouvre la voie à une nouvelle formule politique, qui pourra ouvrir la voie à un large changement de forme de gouvernement durant l’année prochaine.

Depuis des mois, le président Ghazouani ressent la faiblesse de certains de ses assistants et la volonté de surmonter l’état actuel des citoyens. Certains analystes pensent qu’il n’a pas gouverné avec ses hommes depuis son élection à la présidence de la République en juin 2019, et qu’il est toujours en cours de découverte et de test.

Bien que le président ait réussi à souder l’establishment militaire et sécuritaire, en choisissant les personnes de confiance dans son environnement militaire, les problèmes politiques en Mauritanie doivent aussi venir en terme.

