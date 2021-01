Mauritanie : En à peine 4 jours, les incendies ont dévoré 2000 km² de prairies et de forêts

– Sans faire de victimes, selon l’agence de presse officielle.

Mauritania

AA / Nouakchott / Mohamed El-Bekay

Des incendies ont éclaté dans l’est de la Mauritanie, au cours de cette semaine, sur une superficie d’environ 2000 kilomètres carrés de forêts et de pâturages naturels. Le brasier a fait rage pendant quatre jours avant de pouvoir être maîtrisé.

L’agence de presse mauritanienne a rapporté mercredi que les équipes mobiles de protection de l’environnement sont parvenues, mardi soir, avec l’aide des forces de sécurité, à éteindre le feu qui a ravagé environ deux mille kilomètres carrés de forêts et de pâturages naturels dans la région Achaif.

Elle a expliqué que les incendies se sont déclarés samedi dernier, sans faire de victimes.

L’agence n’a pas mentionné la cause des incendies, mais de vastes zones de forêts et de pâturages naturels sont brûlées chaque année, et ce, suite à des facteurs naturels tels que la sécheresse, et parfois à cause d’erreurs humaines commises par les éleveurs.

Selon les statistiques du ministère de l’Environnement, le pays enregistre annuellement depuis 2007, environ 166 incendies entraînant une perte d’environ 4790 kilomètres carrés de pâturages.

Les forêts et les pâturages représentent environ 20% de la superficie d’un pays qui s’étend sur environ 1 030 000 kilomètres carrés, selon des estimations non officielles. Ces espaces verts sont considérés comme l’une des ressources naturelles les plus importantes de la Mauritanie.

Les forêts et pâturages servent principalement comme source de nourriture pour les élevages de bétail, estimé à plus de 22 millions de têtes, et contribuent à 22,1% du PIB du pays, selon les données du ministère de l’Économie.

*Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.