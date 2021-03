Mauritanie – FAO : Signature d’une convention pour l’acquisition de semences et la lutte contre les déprédateurs.

La Mauritanie et la l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé ce mardi une convention d’intervention rapide pour l’acquisition de semences et la lutte contre les ennemies des cultures en Mauritanie.

Le ministre mauritanien du Développement rural, Dy Ould Zein, et la représentante de la FAO en Mauritanie, Irina Kouplevatskaya-Buttoud ont signé la convention qui s’élève à un montant de 258 000 USD.

À propos du FAO

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l’élimination de la faim. Son objectif est d’atteindre la sécurité alimentaire pour tous et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité permettant à tous, de mener une vie saine et active. Avec plus de 194 pays membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde. L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) joue un rôle essentiel dans l’éradication de la faim.

Avec Alakhbar (Nouakchott)