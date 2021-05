Mauritanie – Kaédi : Régalement pacifique de l’Affaire Zawiya Mpaykaba

ALAKHBAR (Nouakchott) – Les fidèles de la confrérie hamalliste sont parvenus à un « règlement pacifique » du différend sur l’imamat de la mosquée « Zawiya Mpaykaba » de Kaédi (Sud), ont indiqué les fidèles dans un communiqué pavenu jeudi à Alakhbar.

Le règlement de la question à l’amiable « s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens et du renforcement de la cohésion entre membres de la communauté », ont précisé les fidèles.

« Désormais, les prières dans l’ensemble de nos Zawiyas (mosquées) seront dirigées par un imam Ratib (titulaire), reconnu sans aucune forme de distinction. En l’absence de l’imam Ratib, toute personne membre de la communauté remplissant les conditions peut diriger la prière », ont-ils précisé dans le communiqué.

Les parties prenantes se sont également engagées à « retirer toutes les plaintes introduites de part et d’autre en rapport avec cette affaire» et « à prendre les mesures visant à résorber tout malentendu de toute communication inappropriée via les réseaux sociaux et autres plateformes ».

Les parties « tiennent à réaffirmer leur engagement solennel à respecter l’autorité morale de Bah Sylla Baba Diakité qui est le seul et unique khalife de notre communauté».

Des affrontements avaient opposé le 5 avril dernier deux groupes de la confrérie hamalliste suite à une dispute autour de l’imamat de la mosquée « Zawiya Mpaykaba »