La Coalition Vivre Ensemble (CVE) a appris avec la plus grande tristesse, le rappel à Dieu de son Permanent, feu Moussa Dia, survenu ce lundi 21 Décembre 2020 à Nouakchott.

Le regretté Permanent, arraché à notre affection, très tôt, a été un vaillant soldat des causes justes, à côté de son frère, le Président KANE Hamidou Baba d’abord au MPR puis à la CVE qu’il n’a jamais cessé de servir avec loyauté et dévouement jusqu’à son dernier souffle.

Avec ce décès, la CVE subit une perte immense et ressent une profonde douleur, affligée par ce rappel à Dieu que personne n’attendait sitôt.

Feu Moussa Dia , convaincu très tôt de la pertinence du projet de société de la CVE a été l’un des premiers soutiens à porter la candidature de la Coalition Vivre Ensemble et a participé activement pour son succès lors des élections présidentielles de juin 2019.

En cette douloureuse circonstance, le Président de la CVE, Dr KANE Hamidou Baba, avec qui il entretenait des relations particulièrement militantes et amicales, les cadres et sympathisants de la Coalition, d’ici et de la diaspora, s’inclinent devant la mémoire de l’illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus attristées à ses parents, ses proches, aux populations de Boghé d’où il est originaire ainsi qu’à sa famille politique qu’il a servie avec engagement et loyauté.

Qu’Allah, dans sa grande miséricorde, l’accueille dans le meilleur de ses Paradis pour le repos éternel de son âme. Que la terre lui soit légère. A Allah nous appartenons et à lui nous retournons!

Nouakchott, le 21 décembre 2020.

La Commission com de la CVE.